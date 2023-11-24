Перемирие между Израилем и ХАМАС не продержалось и 15 минут: что произошло

24 ноября официально началось перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times of Israel". По информации издания, сегодня будут освобождены 13 заложников, содержавшихся в Газе, а также неопределенное количество палестинских заключенных из тюрем Израиля. Перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС было согласовано при посредничестве Катара. В то же время еще за несколько часов до временного прекращения огня в израильских городах, прилегающих к Газе, были слышны звуки сирен. Кроме того, сообщалось об активном обстреле сектора Газа.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что неизвестные палестинские боевики в секторе Газа нарушили начатый режим прекращения огня уже через 15 минут. В частности, ЦАХАЛ перехватил ракету, выпущенную в сторону южного Израиля.

Пока что точно не установлено, какая группа ответственна за запуск ракеты, хотя ЦАХАЛ ранее заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из Газы на юг Израиля, поскольку он оказывает влияние на другие местные группы боевиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя полтора месяца ожесточенных боев в секторе Газа, спровоцированных нападением ХАМАС на Израиль, стороны договорились о временном прекращении огня и частичном обмене заложниками и заключенными. В то же время, ЦАХАЛ (израильская армия) продолжает уничтожать туннели и базы ХАМАСа. Что на данный момент можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке? К чему, похоже, всё идет? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



