О чем говорит перемирие между Израилем и ХАМАС: что важно понимать Украине

Спустя полтора месяца ожесточенных боев в секторе Газа, спровоцированных нападением ХАМАС на Израиль, стороны договорились о временном прекращении огня и частичном обмене заложниками и заключенными. В то же время, ЦАХАЛ (израильская армия) продолжает уничтожать туннели и базы ХАМАСа. Что на данный момент можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке? К чему, похоже, всё идет? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль четко заявил, что речь не идет о полном прекращении военной операции

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

"На данный момент заключено временное перемирие, о подготовке которого много говорилось. Основная цель – обмен заложников, захваченных ХАМАС, на заключенных в Израиле палестинцев. Исходя из имеющейся информации, речь идет исключительно о женщинах и детях. ХАМАС таким образом пытается продемонстрировать палестинцам, арабскому миру свой якобы гуманизм, повысить собственный политический рейтинг".

На Израиль давят (в том числе союзники – американцы, европейцы). И ему тоже необходимо продемонстрировать свой гуманизм, отмечает эксперт.

"Возможно, потом будет очередное небольшое перемирие – и для нового обмена, и для доставки в Газу гуманитарных грузов", – прогнозирует Максим Яли.

При этом, продолжает он, правительство Израиля, руководство ЦАХАЛ четко заявили, что речь не идет о полном прекращении военной операции.

"После того, как обмен состоится (если состоится), операция продолжится. Ее цели не изменились – уничтожение ХАМАС как структуры. А тот небольшой компромисс, которого удалось достигнуть, глобального ничего не поменяет", – констатирует политолог.

Перемирие не перейдет в скорый мир

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает так:

"То, что ХАМАС вообще насмелился напасть на Израиль, рассчитывая на поддержку "Хезболлы", Ирана, еще ряда арабских государств, напрямую связано с российско-украинской войной. Представители ХАМАС увидели, что циничная, откровенная агрессия РФ против Украины, не вызвала настолько мощного ответа со стороны Запада (за исключением разве что США), как должна была. Санкции работают не очень эффективно. Иран, который начал поставлять вооружение РФ, вообще никак не пострадал. Как и Северная Корея. И у руководства ХАМАС сложилось ощущение, что – можно… Что так называемый цивилизованный мир – слаб. И можно делать, что угодно".

Агрессия ХАМАС была не то, чтобы инспирирована Кремлем. Просто ситуация к тому подталкивала, считает аналитик. Попытка слома мирового порядка, глобальной безопасности, предпринятая путинской Россией, дала повод. Плюс – вероятно, ее обещания определенной поддержки действиям ХАМАС на дипломатическом уровне.

"Но в отличие от ситуации с Украиной, Израиль как представитель демократического цивилизованного мира, значительно сильнее, чем те, кто на него напал. ЦАХАЛ куда мощнее ХАМАС. Последний рассчитывал исключительно на эффект внезапности и на то, что его поддержат другие. В первую очередь – Иран. У нас же всё наоборот. На Украину напала варварская страна, по площади самая большая в мире, с огромным количеством вооружений, человеческих ресурсов. Поэтому наша война затягивается, переходит в позиционную. А война Израиля против ХАМАС – скоротечна. Как, впрочем, все подобные войны на Ближнем Востоке. Все, кто нападал на Израиль, всегда получал быстрый и серьезный отпор. И война там, как правило, длится неделю, порой несколько месяцев. Затихая потом", – поясняет Александр Кочетков.

Вот и сейчас, отмечает он, активные боевые действия длятся полтора месяца, но уже имеем перемирие. Причем, по просьбе напавшей стороны. Именно ХАМАС запросил о перемирии, чтоб отсрочить свое уничтожение ЦАХАЛ.

"Это перемирие не перейдет в скорый мир, – уверен эксперт. – Скорее нас ждут длительные переговоры о создании Палестинского государства, под контролем которого буде и сектор Газа. А во главе будет, похоже, стоять ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины" – палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий квазигосударства Палестина, расположенного на западном берегу реки Иордан). Вероятно, до нового года нас ждет не мир на Ближнем Востоке, но прекращение активных боевых действий. И бесконечная череда переговоров".

В российско-украинской войне тоже возможно прекращение огня, предупреждает Александр Кочетков. Но не по инициативе РФ или Украины. Скорее – под влиянием наших партнеров.

"А из войны ХАМАС с Израилем нужно сделать такой вывод: если на сильных нападают, то очень скоро просят мира. Так что Украине следует становиться сильной, эффективной во всех смыслах (в том числе экономическом). Чтоб на нас боялись напасть", – подчеркивает аналитик.

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