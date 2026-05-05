Перемирию между США и Ираном подходит конец: что произошло

Резкое обострение в Ормузском проливе поставило под сомнение хрупкое перемирие между США и Ираном. Несмотря на продолжающиеся переговоры, стороны уже обмениваются ударами, а регион стремительно скатывается к новой фазе конфликта.

По данным The Washington Post, два американских эсминца во время прохода через пролив подверглись атаке с применением крылатых ракет и беспилотников. Как заявил глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер, все цели были перехвачены, а шесть иранских катеров уничтожены ответным огнем.

Дополнительное напряжение внесли сообщения из ОАЭ о ракетном ударе по энергетическому объекту, вызвавшем пожар, а также атаки на танкеры в акватории. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в ударе по южнокорейскому судну и призвал союзников активнее подключаться к операции.

В Корпусе стражей исламской революции, напротив, заявили, что любые американские корабли рассматриваются как "законные цели", а контроль над проливом остается за Ираном. Тегеран также предупреждает: вмешательство США будет считаться нарушением режима прекращения огня.

На фоне эскалации Вашингтон разворачивает масштабную операцию "Проект Свобода" — с участием эсминцев, авиации и более 15 тысяч военных, чтобы восстановить судоходство. Через Ормуз проходит до пятой части мировых поставок нефти, и его фактическая блокада уже вызвала скачок цен и перебои на рынках.

Переговоры, включая встречи в Пакистан, пока не принесли результата: стороны не могут договориться по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана и контроль над проливом. На этом фоне любая новая атака может окончательно похоронить перемирие и запустить полномасштабный кризис.

