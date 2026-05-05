Перемир'ю між США та Іраном добігає кінець: що сталося

Різке загострення в Ормузькій протоці поставило під сумнів тендітне перемир'я між США та Іраном. Незважаючи на переговори, сторони вже обмінюються ударами, а регіон стрімко скочується до нової фази конфлікту.

За даними The Washington Post, два американські есмінці під час проходу через протоку зазнали атаки із застосуванням крилатих ракет і безпілотників. Як заявив глава Центрального командування США адмірал Бред Купер, всі цілі були перехоплені, а шість іранських катерів знищені вогнем у відповідь.

Додаткову напругу внесли повідомлення з ОАЕ про ракетний удар по енергетичному об'єкту, який спричинив пожежу, а також атаки на танкери в акваторії. Президент США Дональд Трамп звинуватив Тегеран в ударі по південнокорейському судну та закликав союзників активніше підключатися до операції.

У Корпусі варта ісламської революції, навпаки, заявили, що будь-які американські кораблі розглядаються як "законні цілі", а контроль над протокою залишається за Іраном. Тегеран також попереджає: втручання США вважатиметься порушенням режиму припинення вогню.

На тлі ескалації Вашингтон розгортає масштабну операцію "Проект Свобода" – за участю есмінців, авіації та понад 15 тисяч військових, щоб відновити судноплавство. Через Ормуз проходить до п'ятої частини світових постачань нафти, і його фактична блокада вже викликала стрибок цін та перебої на ринках.

Переговори, включаючи зустрічі до Пакистану, поки не дали результату: сторони не можуть домовитися з ключових питань, включаючи ядерну програму Ірану та контроль за протокою. На цьому фоні будь-яка нова атака може остаточно поховати перемир'я та запустити повномасштабну кризу.

