Поставлена точка: стало известно, что ответил Трамп на новый мирный план Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставлена точка: стало известно, что ответил Трамп на новый мирный план Ирана

Дональд Трамп назвал неприемлемым новый мирный план Ирана

4 мая 2026, 06:42
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что ре внимательно изучил новый вариант мирного предложения Ирана, но отклонил его. Такое заявление он сделал в комментарии журналисту израильского издания Kan News Натану Гуттману.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Для меня оно неприемлемо. Я его изучил, я изучил все — оно неприемлемо", — сказал Дональд Трамп журналисту.

Как отметили журналисты "CNN", пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. По его словам, Тегеран изучает ответ Вашингтона и прорабатывает следующие шаги.

"Наш 14-пунктный план посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", — сказал Багаи.

Пресс-секретарь МИД Ирана заверил, что предложение Тегерана не затрагивает ядерную проблему. Также он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние недели усилили напряжение в трансатлантических отношениях: Европа все меньше верит, что сможет выстроить предсказуемый диалог с президентом США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". Он сказал это во время речи в Вест-Палм-Бич (Флорида) перед членами местного клуба Forum. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Fox News".




