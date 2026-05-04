Поставлена точка: стало известно, что ответил Трамп на новый мирный план Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ре внимательно изучил новый вариант мирного предложения Ирана, но отклонил его. Такое заявление он сделал в комментарии журналисту израильского издания Kan News Натану Гуттману.

"Для меня оно неприемлемо. Я его изучил, я изучил все — оно неприемлемо", — сказал Дональд Трамп журналисту.

Как отметили журналисты "CNN", пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. По его словам, Тегеран изучает ответ Вашингтона и прорабатывает следующие шаги.

"Наш 14-пунктный план посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", — сказал Багаи.

Пресс-секретарь МИД Ирана заверил, что предложение Тегерана не затрагивает ядерную проблему. Также он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

