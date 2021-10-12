Переводчик, который 13 лет назад помог спасти Джо Байдена, выехал из Афганистана

Афганский переводчик, который в 2008 году спас Джо Байдена и других сенаторов США во время метели в горах Афганистана, покинул страну, спасаясь от власти талибов. Об этом сообщает американское издание CNN. В 2008 году военный вертолет, перевозивший сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгел и других законодателей США вынужден был совершить аварийную посадку в заснеженной долине гор Афганистана. Причиной экстренного приземления была мощная метель.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Кроме природного катаклизма была еще одна угроза: из-за ландшафта весь экипаж вертолета был уязвим от нападении талибов. Переводчик Аман Халили был среди афганских сотрудников правительства США, которые вывезли группу в безопасное место.





Теперь он присоединяется к тысячам афганцев, которые бежали из страны, чтобы избежать жизни под властью талибов. С августа он обращался за помощью, чтобы преодолеть визовые вопросы для выезда из страны. Халил пытался получить специальную иммиграционную визу США (SIV) для бегства из Афганистана, но она застряла на процессе обработки.





После того, как военные США покинули страну, Халили призвал Байдена спасти его, его жену и пятерых детей.





"Я ему доверяю. Я верю, что он может все", — говорил человек о президенте США.





11 октября высокопоставленный представитель Государственного департамента подтвердил, что Халили и его семье удалось покинуть Афганистан. "Мы рады, что он будет на пути к безопасности" — ,, отметил представитель Госдепа.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что талибы летают Афганистаном на вертолетах США. В частности, над Кандагаром летают "Черные ястребы", которыми руководят бойцы террористической группировки. В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как к одному из летательных аппаратов подвешен человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.







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