Персидский залив на грани блокады: Иран озвучивает новую угрозу

Иран выступил с резким предупреждением в адрес США и их союзников, заявив о готовности полностью перекрыть Персидский залив в случае военного давления. В Тегеране пригрозили масштабным минированием акватории, включая стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Guardian, иранские власти подчеркнули: любая атака на побережье страны или её острова приведет к немедленным военным мерам. Речь идет о развертывании различных типов морских мин, которые заблокируют основные маршруты судоходства и коммуникаций в регионе.

В заявлении подчеркивается, что в случае эскалации весь Персидский залив может оказаться в положении Ормузского пролива – фактически парализованным на длительное время. Ответственность за возможные последствия Тегеран возлагает на "страны-агрессоры".

На этом фоне напоминается, что ранее Иран делал исключения для ряда дружественных государств, включая Китай, Индию и Пакистан, разрешая их судам проход через пролив. Однако в случае конфликта эти условия могут быть пересмотрены.

Обострение риторики происходит на фоне сообщений западных СМИ о возможных планах США установить контроль над иранским островом Харг – ключевым узлом нефтяной инфраструктуры страны. Такой шаг, по мнению аналитиков, может быть направлен на давление с целью разблокирования судоходства.

Глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи заявил, что свобода судоходства невозможна без свободы торговли. По его словам, если эти принципы не будут соблюдаться, мир не должен рассчитывать на стабильность в регионе.

