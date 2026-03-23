Перська затока на межі блокади: Іран озвучує нову загрозу
НОВИНИ

Перська затока на межі блокади: Іран озвучує нову загрозу

Тегеран попереджає США про жорстку відповідь: Ормузька протока може перетворитися на «пастку» для світової торгівлі

23 березня 2026, 11:49
Кравцев Сергей

Іран виступив із різким попередженням на адресу США та їхніх союзників, заявивши про готовність повністю перекрити Перську затоку у разі військового тиску. У Тегерані пригрозили масштабним мінуванням акваторії, включаючи стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світової нафти.

Перська затока на межі блокади: Іран озвучує нову загрозу

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Guardian, іранська влада наголосила: будь-яка атака на узбережжі країни або її острова призведе до негайних військових заходів. Йдеться про розгортання різних типів морських мін, які заблокують основні маршрути судноплавства та комунікацій у регіоні.

У заяві наголошується, що у разі ескалації вся Перська затока може опинитися в положенні Ормузької протоки – фактично паралізованою на тривалий час. Відповідальність за можливі наслідки Тегеран покладає на країни-агресори.

На цьому фоні нагадується, що раніше Іран робив винятки для низки дружніх держав, включаючи Китай, Індію та Пакистан, дозволяючи їхнім судам прохід через протоку. Однак у разі конфлікту ці умови можуть бути переглянуті.

Загострення риторики відбувається на тлі повідомлень західних ЗМІ щодо можливих планів США встановити контроль над іранським островом Харг – ключовим вузлом нафтової інфраструктури країни. Такий крок, на думку аналітиків, може бути спрямований на тиск із метою розблокування судноплавства.

Глава МЗС Ірану Сєїд Аббас Арагчі заявив, що свобода судноплавства неможлива без свободи торгівлі. За його словами, якщо цих принципів не дотримуватимуться, світ не повинен розраховувати на стабільність у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що в адміністрації Трампа активно готуються до наземної операції проти Ірану серед американських військових зростає кількість тих, хто категорично проти активних бойових дій проти Ірану. Переважна більшість із них розчарувалися в операції США проти Ірану настільки, що готові залишити армію. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Huffpost".




