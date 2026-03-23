План Трампа рушится: что говорят все больше военных США о войне в Иране

Кравцев Сергей
Пока в администрации Трампа активно готовятся к наземной операции против Ирана среди американских военных растет количество тех, кто категорически против активных боевых действий против Ирана. Подавляющее большинство из них разочаровались в операции США против Ирана настолько, что готовы оставить армию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Huffpost".
СМИ приводит слова военного чиновника, который лечит военнослужащих, эвакуированных с Ближнего Востока в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии. Он заявил, что войска страдают от "недостаточной защиты и планирования сил". Военные США также уже сообщают о серьезных, дестабилизирующих потерях от иранских баллистических ракет и беспилотников.
Наземная операция была бы "абсолютной катастрофой... у нас нет плана на этот случай", — заявил чиновник ранее на этой неделе.
По его словам, США даже не могут полностью защитить ни одной наземной базы на театре военных действий.
В то же время ветеран и резервистка, которая наставляет младших офицеров, рассказала HuffPost, что ее контакты выражают новую потерю веры.
Другой резервист, который общался с нынешними войсками, отдельно сообщил, что слышал подобные комментарии.
Большинство военнослужащих, которые сейчас рассматривают возможность регистрации в качестве отказников от военной службы по убеждениям, указывают на удар 28 февраля по школе в иранском городе Минаб как на переломный момент. В результате удара погибли по меньшей мере 175 человек, включая десятки школьниц.
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп может "наказать" ЕС за отказ от помощи в Иране: разменной монетой может стать Украина.