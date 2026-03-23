План Трампа рушится: что говорят все больше военных США о войне в Иране

Пока в администрации Трампа активно готовятся к наземной операции против Ирана среди американских военных растет количество тех, кто категорически против активных боевых действий против Ирана. Подавляющее большинство из них разочаровались в операции США против Ирана настолько, что готовы оставить армию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Huffpost".

Военные США. Фото: из открытых источников

СМИ приводит слова военного чиновника, который лечит военнослужащих, эвакуированных с Ближнего Востока в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии. Он заявил, что войска страдают от "недостаточной защиты и планирования сил". Военные США также уже сообщают о серьезных, дестабилизирующих потерях от иранских баллистических ракет и беспилотников.

Наземная операция была бы "абсолютной катастрофой... у нас нет плана на этот случай", — заявил чиновник ранее на этой неделе.

По его словам, США даже не могут полностью защитить ни одной наземной базы на театре военных действий.

В то же время ветеран и резервистка, которая наставляет младших офицеров, рассказала HuffPost, что ее контакты выражают новую потерю веры.

"Мы не хотим умирать за Израиль — мы не хотим быть политическими пешками", — сообщила резервистка, которая слышит подобные комментарии от военных.

Другой резервист, который общался с нынешними войсками, отдельно сообщил, что слышал подобные комментарии.

"За последние две недели я шесть раз делился информацией об отказниках от военной службы по мотивам убеждений, а я прослужил в армии почти 20 лет — никогда раньше люди не обращались ко мне таким образом", — продолжил первый резервист.

Большинство военнослужащих, которые сейчас рассматривают возможность регистрации в качестве отказников от военной службы по убеждениям, указывают на удар 28 февраля по школе в иранском городе Минаб как на переломный момент. В результате удара погибли по меньшей мере 175 человек, включая десятки школьниц.

