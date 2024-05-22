Первая страна объявила, что арестует премьера Израиля

В Норвегии отреагировали на решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который направил запрос на арест чиновников Израиля, в частности премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Также Норвегия арестует и других деятелей, на чье имя МУС выдаст ордер.



Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото из открытых источников

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал позицию своей страны по поводу ордера на арест Нетаньяху. Министр отметил, что Норвегия подписала Римский устав, являющийся основой для функционирования Международного уголовного суда, поэтому должна поддерживать его работу.

"Если он или один из лидеров ХАМАСа, которым также предъявлены обвинения, появится в Норвегии, мы обязаны это сделать, согласно международному праву. То же касается всех стран Европы, за исключением Турции", — сказал Эспен Барт Эйде.

Глава МИД Норвегии отметил, что в вопросах военных преступлений Международный уголовный суд является "важнейшим судом мирового сообщества".

Кроме Норвегии, Франция объявила, что поддерживает независимость МУС его в борьбе с безнаказанностью. США выступили с критикой МУС, отметив, что суд приравнивает лидеров Израиля с боевиками ХАМАСа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль резко отреагировал на запрос в МУС по поводу ареста лидеров страны. Некоторые израильские политики обвинили международное учреждение в антисемитизме.

Также "Комментарии" писали, что Европарламент обратился с призывом к Международному уголовному суду, чтобы тот выдал ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Причиной тому является то, что белорусский диктатор участник агрессии против Украины.



