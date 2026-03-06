logo

Почему «дожать» Иран — единственный путь к дешевой нефти: взгляд Максима Бужанского на глобальный кризис

Цена нефти и война на Ближнем Востоке: Максим Бужанский объяснил, почему скачок до $90 — это только начало

6 марта 2026, 19:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал стремительный рост мировых цен на нефть, которые уже пересекли отметку в 91 доллар за баррель. По его словам, нынешняя паника относительно подорожания топлива несколько преувеличена, ведь альтернативный сценарий был бы значительно катастрофичнее.

Почему «дожать» Иран — единственный путь к дешевой нефти: взгляд Максима Бужанского на глобальный кризис

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Парламентарий убежден, что даже краткосрочный взлет цен в экстремальные значения не разрушит мировую экономику, однако разгром иранского режима может кардинально изменить ситуацию в пользу потребителей.

"Даже если она на какой-то краткосрочный период будет 150, это никак не обрушит жизнь покупающих и глобально ничего не изменит для тех, кто продает. Но потом может неожиданно стать 30, если удастся додолбить Иран", — говорит Бужанский.

Депутат отмечает, что военное давление на Тегеран со стороны США и союзников является вынужденным шагом, поскольку игнорирование угрозы привело бы к неконтролируемому хаосу. Он отверг аргументы скептиков, считающих, что без вмешательства Запада цены были бы стабильными.

"Не учитывается вариант, когда бы начал Иран, начал бы в тот момент, когда всех этих американских сил в регионе бы не было. И как долго бы продержались саудовские, эмиратские и кувейтские ПВО? Пару часов?", — задает риторический вопрос нардеп.

Бужанский также подчеркнул, что миф о "миролюбии" Ирана окончательно разрушен последними событиями.

"Аргумент о том, что Иран никогда не атаковал бы тех, кто не атакует его, здесь не работает, он на наших глазах атаковал тех, кто его не атакует. И сколько бы стоила нефть тогда? 300, 500?"

По мнению политика, сегодняшняя стратегия союзников в регионе — это единственный способ предотвратить ценовой апокалипсис в будущем, даже цену временного дискомфорта на заправках.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военно-политическое руководство Азербайджана приняло решение о переводе вооруженных сил страны в состояние наивысшей готовности. Согласно указу президента Ильхама Алиева, в республике официально введен режим "Мобилизации №1", предусматривающий немедленное развертывание армейских подразделений.



