Почему «дожать» Иран — единственный путь к дешевой нефти: взгляд Максима Бужанского на глобальный кризис

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал стремительный рост мировых цен на нефть, которые уже пересекли отметку в 91 доллар за баррель. По его словам, нынешняя паника относительно подорожания топлива несколько преувеличена, ведь альтернативный сценарий был бы значительно катастрофичнее.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

Парламентарий убежден, что даже краткосрочный взлет цен в экстремальные значения не разрушит мировую экономику, однако разгром иранского режима может кардинально изменить ситуацию в пользу потребителей.

"Даже если она на какой-то краткосрочный период будет 150, это никак не обрушит жизнь покупающих и глобально ничего не изменит для тех, кто продает. Но потом может неожиданно стать 30, если удастся додолбить Иран", — говорит Бужанский.

Депутат отмечает, что военное давление на Тегеран со стороны США и союзников является вынужденным шагом, поскольку игнорирование угрозы привело бы к неконтролируемому хаосу. Он отверг аргументы скептиков, считающих, что без вмешательства Запада цены были бы стабильными.

"Не учитывается вариант, когда бы начал Иран, начал бы в тот момент, когда всех этих американских сил в регионе бы не было. И как долго бы продержались саудовские, эмиратские и кувейтские ПВО? Пару часов?", — задает риторический вопрос нардеп.

Бужанский также подчеркнул, что миф о "миролюбии" Ирана окончательно разрушен последними событиями.

"Аргумент о том, что Иран никогда не атаковал бы тех, кто не атакует его, здесь не работает, он на наших глазах атаковал тех, кто его не атакует. И сколько бы стоила нефть тогда? 300, 500?"

По мнению политика, сегодняшняя стратегия союзников в регионе — это единственный способ предотвратить ценовой апокалипсис в будущем, даже цену временного дискомфорта на заправках.

