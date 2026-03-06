Чому «дотиснути» Іран — єдиний шлях до дешевої нафти: погляд Максима Бужанського на глобальну кризу

Народний депутат Максим Бужанський прокоментував стрімке зростання світових цін на нафту, які вже перетнули позначку у 91 долар за барель. За його словами, нинішня паніка щодо подорожчання палива є дещо перебільшеною, адже альтернативний сценарій був би значно катастрофічнішим.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Парламентар переконаний, що навіть короткостроковий злет цін до екстремальних значень не зруйнує світову економіку, проте розгром іранського режиму може кардинально змінити ситуацію на користь споживачів.

"Навіть якщо вона на якийсь короткостроковий період буде 150, це ніяк не обрушить життя тих, хто купує, і глобально нічого не змінить для тих, хто продає. Але потім може несподівано стати 30, якщо вдасться додовбати Іран", — зазначає Бужанський.

Депутат наголошує, що військовий тиск на Тегеран з боку США та союзників є вимушеним кроком, оскільки ігнорування загрози призвело б до неконтрольованого хаосу. Він відкинув аргументи скептиків, які вважають, що без втручання Заходу ціни були б стабільними.

"Не враховується варіант, коли почав би Іран, почав би в той момент, коли всіх цих американських сил в регіоні б не було. І як довго протрималися б саудівські, еміратські та кувейтські ППО? Пару годин?", — ставить риторичне питання нардеп.

Бужанський також підкреслив, що міф про "миролюбність" Ірану остаточно зруйнований останніми подіями.

"Аргумент про те, що Іран ніколи не атакував би тих, хто не атакує його, тут не працює, він на наших очах атакував тих, хто його не атакує. І скільки коштувала б нафта тоді? 300, 500?"

На думку політика, сьогоднішня стратегія союзників у регіоні — це єдиний спосіб запобігти ціновому апокаліпсису в майбутньому, навіть ціною тимчасового дискомфорту на заправках.

