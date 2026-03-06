Чому «дотиснути» Іран — єдиний шлях до дешевої нафти: погляд Максима Бужанського на глобальну кризу

Рубрики
Недилько Ксения
Народний депутат Максим Бужанський прокоментував стрімке зростання світових цін на нафту, які вже перетнули позначку у 91 долар за барель. За його словами, нинішня паніка щодо подорожчання палива є дещо перебільшеною, адже альтернативний сценарій був би значно катастрофічнішим.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Парламентар переконаний, що навіть короткостроковий злет цін до екстремальних значень не зруйнує світову економіку, проте розгром іранського режиму може кардинально змінити ситуацію на користь споживачів.
Депутат наголошує, що військовий тиск на Тегеран з боку США та союзників є вимушеним кроком, оскільки ігнорування загрози призвело б до неконтрольованого хаосу. Він відкинув аргументи скептиків, які вважають, що без втручання Заходу ціни були б стабільними.
Бужанський також підкреслив, що міф про "миролюбність" Ірану остаточно зруйнований останніми подіями.
На думку політика, сьогоднішня стратегія союзників у регіоні — це єдиний спосіб запобігти ціновому апокаліпсису в майбутньому, навіть ціною тимчасового дискомфорту на заправках.
