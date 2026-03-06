Крок до ескалації: війська Азербайджану висуваються на позиції після ударів по Нахічевані

Військово-політичне керівництво Азербайджану ухвалило рішення про переведення збройних сил країни у стан найвищої готовності. Згідно з указом президента Ільхама Алієва, у республіці офіційно запроваджено режим "Мобілізації № 1", що передбачає негайне розгортання армійських підрозділів.

Війська Азербайджана

Як повідомили в оборонному відомстві країни, наразі триває активний призов військовозобов'язаних із запасу.

"Збройні сили країни переведені в стан повної бойової готовності. Одночасно розпочався призов резервістів, а військові підрозділи висуваються на бойові позиції або в заздалегідь призначені райони", — йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони Азербайджану.

Приводом для таких радикальних кроків стала атака безпілотників, здійснена в четвер, 5 березня. За даними Баку, два дрони, запущені з території Ірану, завдали ударів по Нахічевані. Один із апаратів пошкодив термінал міжнародного аеропорту, інший упав поблизу школи в селі Шакарабад, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Дипломатична реакція Баку була миттєвою та жорсткою. МЗС країни назвало інцидент "грубим порушенням міжнародного права".

"Посол Ірану був викликаний для вручення ноти протесту, Баку також висунув вимогу до Тегерана провести розслідування та надати гарантії, що подібні інциденти більше не повторяться", — зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

Ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, а перекидання військ на бойові рубежі свідчить про готовність Азербайджану до будь-якого сценарію розвитку конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна офіційно долучається до посилення протиповітряної оборони на Близькому Сході. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Київ отримав від американської сторони звернення щодо надання специфічної допомоги у протидії іранським безпілотникам типу "шахед".