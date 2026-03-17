Почему Иран вдруг внес Украину в "цели": ожидать ли масштабных ракетных ударов
Почему Иран вдруг внес Украину в "цели": ожидать ли масштабных ракетных ударов

На фоне поддержки Израиля дронами Тегеран заговорил об атаках, а эксперты предупреждают о новом уровне эскалации

17 марта 2026, 07:50
Кравцев Сергей

В Иране прозвучали резкие заявления относительно Украины из-за ее поддержки Израиля беспилотниками. Глава парламентской комиссии по нацбезопасности Эбрагим Азизи заявил, что вся территория Украины является "законной и легальной целью" для атак. Фактически это означает, что Киев включен в список потенциальных объектов для ударов иранского режима. По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, к таким заявлениям не следует относиться легкомысленно.

Иран. Фото: из открытых источников

Он отмечает, что Иран является частью более широкой коалиции вместе с Россией и Китаем, а также непосредственно причастен к поставкам дронов, которыми российские войска атакуют украинские города. Речь идет, в частности, о активно используемых в войне беспилотниках типа "Shahed".

В то же время, эксперт сомневается в вероятности масштабных ракетных ударов со стороны Тегерана. По его словам, атаки могут носить скорее демонстративный характер или происходить синхронно с российскими обстрелами, чтобы усилить психологическое давление.

Романенко также предполагает, что Москва может использовать Иран как инструмент влияния, в частности, через военное сотрудничество и обмен разведданными.

По его словам, это может привести к дальнейшему расширению географии угроз для Украины.

Таким образом, новые заявления Тегерана свидетельствуют о риске расширения конфликта и втягивании в него дополнительных игроков, что может осложнить ситуацию в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран впервые пригрозил Украине нанести удары: детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины нет никакого страха перед угрозами со стороны Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью i24news сделал президент Украины Владимир Зеленский.




