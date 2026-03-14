Іран вперше пригрозив Україні завдати ударів: деталі

Голова Комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить українську територію "законною метою" для ракетних ударів Тегерана.

Іран. Фото: з відкритих джерел

"Дії України щодо надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять всю територію України, відповідно до Статуту ООН, законною та обґрунтованою метою для Ісламської Республіки", – заявив Азізі в інтерв'ю Iran International.

Цю заяву іранський високопосадовець зробив сьогодні, 14 березня. Україна поки що не коментує ці погрози.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони США Піт Хегсет фактично став головною публічною особою війни США проти Ірану, поки президент Дональд Трамп вважає за краще обмежуватися короткими коментарями журналістам по телефону. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, відсутність чіткої комунікаційної стратегії з боку Білого дому створила вакуум, який Хегсет швидко заповнив гучними заявами та жорсткою риторикою. Так, під час брифінгу в Пентагоні 4 березня він заявив, що війна не має бути "чесним боєм".

Також видання "Коментарі" повідомляло – незважаючи на запевнення президента США Дональда Трампа про те, що операція проти Ірану ось-ось закінчиться, насправді американський лідер поки що не збирається закінчувати війну проти Ірану. Натомість він наполягає на нових ще більш запеклих ударах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Wall Street Journal".

Раніше "Коментарі" писали – тепер Іран не має жодного шансу: що відомо новому смертельному ударі США.



