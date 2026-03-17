Чому Іран раптом вніс Україну до "цілей": чи очікувати масштабних ракетних ударів

В Ірані пролунали різкі заяви щодо Україна через її підтримку Ізраїлю безпілотниками. Голова парламентської комісії з нацбезпеки Ебрагім Азізі заявив, що вся територія України є "законною та легальною ціллю" для атак. Фактично це означає, що Київ включено до переліку потенційних об’єктів для ударів іранського режиму. На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, до таких заяв не варто ставитися легковажно.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Він наголошує, що Іран є частиною ширшої коаліції разом із Росією та Китаєм, а також безпосередньо причетний до постачання дронів, якими російські війська атакують українські міста. Йдеться, зокрема, про безпілотники типу "Shahed", що активно використовуються у війні.

Водночас експерт сумнівається у ймовірності масштабних ракетних ударів з боку Тегерана. За його словами, атаки можуть мати радше демонстративний характер або відбуватися синхронно з російськими обстрілами, щоб посилити психологічний тиск.

Романенко також припускає, що Москва може використовувати Іран як інструмент впливу, зокрема через військову співпрацю та обмін розвідданими.

За його словами, це може призвести до подальшого розширення географії загроз для України.

Таким чином, нові заяви Тегерана свідчать про ризик розширення конфлікту та втягування у нього додаткових гравців, що може суттєво ускладнити безпекову ситуацію в регіоні.

