Почему Иран все же решил поставлять ракеты РФ: какие будут последствия

В СМИ начали активно обсуждать вероятную передачу Ираном России "нескольких сотен" баллистических ракет малой дальности. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщает, что ракеты уже в РФ. В то же время, в Белом доме прогнозируют "драматическую эскалацию" в войне РФ против Украины, если Иран действительно начал поставки ракет России. Почему Иран все-таки решил поставлять ракеты РФ, хоть долго откладывал это решение раньше? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Ситуация вполне прогнозируемая

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос так прокомментировал ситуацию:

" Я об этом уже давно говорил. То есть, это не новость с точки зрения прогностического анализа. И, учитывая тот факт, что после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и угрозы, возникшей на Ближнем Востоке, ожидания ответного удара от Ирана, ситуация изменилась радикально для Ирана. Поэтому вопрос поставки ракет в Россию был вопросом времени".

При этом эксперт признал, что было ожидание, что до выборов президента США иранцы не будут так действовать и они воздержатся от резких шагов.

"Но, если эта информация подтвердится, то тогда можно утверждать, что иранцы не взяли в расчет выборы в США и для них важнее именно укрепление альянса между Россией и Ираном. И они не надеются на возобновление эффективного диалога между США и, соответственно, Ираном. То есть после событий, которые мы наблюдали, развитие ситуации вполне прогнозируемое ", – подытожил Игорь Семиволос.

Запад должен жестко отреагировать

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что на самом деле вопрос передачи баллистических ракет России Иран обсуждал достаточно давно и по некоторой информации, как минимум год идет подготовка россиян, которые будут эти ракеты обслуживать и использовать их в войне против Украины.

"Почему это все же произошло и, почему пока переданы ракеты малого радиуса действия, где-то примерно 70 миль, это примерно 120 км, которые несут не слишком большой, но достаточный боезаряд? Я думаю, что ключевая причина заключается в том, что Иран не видит каких-либо обратных действий со стороны западных стран, которые на фоне этих разговоров и возможной передачи реально усиливали бы санкции, или вводили какие-то дополнительные механизмы сдерживания подобной позиции Ирана. Поэтому он считает себя в такой ситуации, когда он может себе это позволить, поскольку выгода от этой передачи для Ирана точно будет превышать все потери, которые он потенциально может понести. Выгода состоит в том, что Россия передает в счет этих ракет некоторые ядерные технологии, занимается обслуживанием тех самолетов, которые есть у Ирана, налаживает совместное производство в промышленности, производящей в том числе дроны", – отметил эксперт.

Он продолжает, таким образом, Иран передает ракеты РФ не просто, потому что у него есть такое желание, а потому, что он за это получает достаточно серьезную поддержку и достаточно серьезную оплату со стороны Российской Федерации.

"Поскольку о передаче ракет стало известно и, скорее всего, эти факты подтвердятся, то вскоре мы можем увидеть уже обломки этих сбитых ракет собственно в Украине. А они могут установить угрозу как минимум для Харькова и Сум, плюс для приграничных областей Украины. Лучшим ответом обычно будет жесткое усиление санкций, поддержка в том числе Израиля, который неоднократно указывал на необходимость как-то приостановить ракетную программу Ирана. Ну и поддержка тех стран в регионе, для которых Иран является потенциальным противником и потенциальным источником опасности. То есть, грубо говоря, нужно создать такую ситуацию, при которой Иран физически не сможет поставлять эти ракеты России, поскольку вынужден будет думать о своей безопасности. Посмотрим как оно будет, но, скорее всего, если этот факт будет действительно доказан и он станет достоянием широкой общественности, западным странам придется принимать какие-то меры против Ирана и они должны быть гораздо жестче, чем даже те, есть на сегодняшний день. Тем более что там еще есть, какие санкции вводить, как привлекать к ответственности. Мероприятие должно будет отреагировать", – прокомментировал Игорь Рейтерович.

Эксперт отмечает, что самый главный момент – это должно стать последней каплей в снятии эмбарго на использование именно западного оружия против РФ и по территории России. Поскольку, если другие страны себя не сдерживают и открыто помогают России, Украина должна иметь все возможные механизмы для собственной самозащиты.

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