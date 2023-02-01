Почему может полыхнуть на Ближнем Востоке – о чем говорят заявления и решения США

Семь компаний из Ирана (ряд предприятий авиационной промышленности и ВВС Корпуса стражей исламской революции) попали в "черный список" Министерства торговли США. Их уличили в содействии Вооруженным силам и военно-промышленному комплексу РФ. "Иран является угрозой не только для Израиля и региона, но и все больше для всего мира", — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Ближний Восток. В ходе переговоров с властями Израиля он призвал оказывать Украине не только гуманитарную, но и военную помощь. Также во время переговоров поднимался вопрос сотрудничества РФ и Ирана. Последний в конце января пережил ряд ударов по военно-промышленным объектам. О чём говорит происходящее сейчас на Ближнем Востоке? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран. Фото: из открытых источников

Иран и территории вокруг него вполне могут стать полноценной "горячей точкой"

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

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"Иран много лет, фактически, десятилетия – является то чуть остывающей, то вновь накаляющейся "горячей точкой". Касательно и внутренней ситуации (там идет жесткое подавление инакомыслия, широко распространены казни гражданских лиц), и внешней – в поведении по отношению к соседям. Гнилая суть иранского режима дополнительно проявилась в период российской агрессии против Украины. Официальный Тегеран занял однозначную позицию – на стороне РФ. Что неудивительно. Иран был прикормлен СССР, они вместе активно занимались дестабилизацией на Ближнем Востоке. Понятно, что каждый преследовал свои интересы. Иран претендует на лидирующую роль в этом регионе, но при этом ведет себя примерно так же, как РФ по отношению к Украине. Что у Москвы, что у Тегерана единственным методом продвижения собственных интересов видят агрессию".

В Украине ситуацию в Иране больше анализируют с точки зрения поставок его беспилотников России, угрозы поставок баллистических ракет, которыми могут обстреливать нашу страну, отмечает эксперт. Но если посмотреть на ситуацию в более широком плане, то помимо этих очевидных для нас и очень болезненных угроз, Иран движется семимильными шагами к войне на Ближнем Востоке.

"У него достаточно много оппонентов, с которыми обострились отношения. Сложно спрогнозировать, в каком векторе начнутся военные действий. Но существует высокая вероятность, что в этом году в ближневосточном регионе вспыхнет война. И виновником будет именно Иран, – считает Андрей Сенченко. – Для нас это дополнительное осложнение, т.к. может распылять внимание западных партнеров. Предполагаю, что РФ может предпринимать определенные усилия, пытаясь поджечь ситуацию на Ближнем Востоке. Как она периодически пытается делать на Балканах. К счастью, американцы и европейцы справляются там с ситуацией".

Но, подчеркивает эксперт, в этом году Иран и территории вокруг него вполне могут стать полноценной "горячей точкой".

Смена режима в Иране могла бы снять огромное число накопившихся противоречий

По словам политэксперта, кандидата политических наук Александра Палия, на Ближнем Востоке продолжается противостояние Израиля и Ирана.

"Израиль стремится ограничить военные возможности Ирана, в том числе, связанные с развитием беспилотный авиации, – поясняет он. – Иран, в свою очередь, имеет несколько сателлитов в регионе, способных угрожать безопасности Израиля".

Эксперт акцентирует, что США поддерживают Израиль, но при этом не стремятся к большой войне на Ближнем Востоке.

"Кроме того, в Иране продолжаются бунты, и иранский режим сейчас, вероятно, не представляет большинства иранского народа, – отмечает Александр Палий. – Смена режима в Иране могла бы снять огромное число накопившихся противоречий. Но стоит ли ждать развязки в ближайшем будущем – предугадать крайне сложно. До сих пор иранский режим проходил через несколько волн бунтов".

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