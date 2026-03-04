logo

Почему Украина фатально проигрывает от войны Трампа в Иране

Чем дольше будут длиться боевые действия против Ирана, тем больше денег получит рф с продажи нефти

4 марта 2026, 16:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Затягивание военной операции США и Израиля против Ирана имеет крайне негативные последствия для Украины, а рф, наоборот, от этого выигрывает. Такое мнение высказал эксперт по международной политике Илия Куса. 

Почему Украина фатально проигрывает от войны Трампа в Иране

Операция США и Израиля в Иране

"Для нас это чревато ростом дефицита ракет для ПВО, которых и так не хватает. И с каждым днем запасы ракет у США исчерпываются, а потребности и спрос возрастают. За прошлый год было изготовлено всего 600 ракет для "Patriot". Если монархии Персидского залива и дальше будут сбивать иранские "Шахеды" ракетами "Patriot", имея при этом финансовую возможность покупать их втридорога, то для Украины это грозит очень серьёзными последствиями", – отметил эксперт.

Он добавляет, ведь рф продолжает "клепать" баллистические ракеты, готовя новые массированные ракетные удары.

Эксперт уверен, что, чем дольше будут длиться боевые действия против Ирана, тем больше денег получит рф с продажи нефти для финансирования войны против Украины. 

"Хуже того, в ЕС уже начались дискуссии о возобновлении покупок российского газа, т.к. один из ключевых поставщиков сжиженного газа для ЕС – Катар, уже приостановил производство и экспорт сжиженного газа. Цены улетели в космос, гораздо сильнее, чем цены на нефть. Поэтому те, кто "глузує", с реакции, вернее, её отсутствия, Кремля на атаку его ключевого союзника, не понимают логику Кремля", – отметил Илия Куса. 

По его словам, максимум, что Иран мог дать рф в военном плане, он уже дал. Технологии производства "Шахедов". Снарядов намного больше у КНДР. Подтверждения передачи иранских баллистических ракет рф нет. По крайней мере, не было подтверждения их использования против Украины. 

"Трамп уже начал делать заявления о том, что во всем виноват Байден, который передавал ракеты Украине бесплатно, а их можно было бы продавать богатым монархиям Персидского залива. Бизнесовая логика. Уже опять оскорбляет Зеленского в своих постах. Так что для Трампа Зеленский может стать "козлом отпущения" в случае провала операции против Ирана. А шансы на то, что режим аятолл устоит, растут с каждым днем. Плана "Б" у Трампа не было.  "Тегеран за 3 дня". "Let's do it!". Аналогии напрашиваются сами собой. Но от этого не легче", – констатировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке может значительно изменить геополитический баланс, еще более сблизив Китай с Россией. Об этом сообщает Financial Times. Пекин оказался перед риском потери дешевых поставок иранской нефти и новых потрясений на глобальных энергорынках.



