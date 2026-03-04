Чому Україна фатально програє від війни Трампа в Ірані

Затягування військової операції США та Ізраїлю проти Ірану має вкрай негативні наслідки для України, а Росія, навпаки, від цього виграє. Таку думку висловив експерт із міжнародної політики Ілля Куса.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

"Для нас це загрожує зростанням дефіциту ракет для ППО, яких і так не вистачає. І з кожним днем запаси ракет США вичерпуються, а потреби і попит зростають. За минулий рік було виготовлено лише 600 ракет для "Patriot". Якщо монархії Перської затоки й надалі збиватимуть іранські "Шахеди" ракетами "Patriot", маючи при цьому фінансову можливість купувати їх утридорога, то для України це загрожує дуже серйозними наслідками", – зазначив експерт.

Він додає, адже Росія продовжує "клепати" балістичні ракети, готуючи нові масовані ракетні удари.

Експерт упевнений, що чим довше триватимуть бойові дії проти Ірану, тим більше грошей отримає РФ з продажу нафти для фінансування війни проти України.

"Гірше того, в ЄС уже розпочалися дискусії щодо відновлення покупок російського газу, т.к. один із ключових постачальників зрідженого газу для ЄС – Катар, вже припинив виробництво та експорт зрідженого газу. Ціни відлетіли в космос, набагато сильніші за ціни на нафту. Тому ті, хто "глузує", з реакції, вірніше, її відсутності, Кремля на атаку його ключового союзника, не розуміють логіки Кремля", – зазначив Ілля Куса.

За його словами, максимум, що Іран міг дати Росії у військовому плані, він уже дав. Технології виробництва "Шахедів". Снарядів набагато більше у КНДР. Підтвердження передачі іранських балістичних ракет Росії немає. Принаймні не було підтвердження їхнього використання проти України.

"Трамп уже почав робити заяви про те, що в усьому винен Байден, який передавав ракети Україні безкоштовно, а їх можна було б продавати багатим монархіям Перської затоки. Бізнес логіки. Вже знову ображає Зеленського у своїх постах. Тож для Трампа Зеленський може стати "цапом-відбувайлом" у разі провалу операції проти Ірану. А шанси на те, що режим аятол встоїть, зростають з кожним днем. Плану "Б" Трамп не мав. "Тегеран за 3 дні". "Let's do it!". Аналогії напрошуються самі собою. Але від цього не легше", – констатував експерт.

