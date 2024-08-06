Поддержка издалека: Путин на стороне Ирана против Израиля

В последнее время напряжение между Ираном и Израилем усиливается, и Россия играет в этом свою роль, поставляя Ирану современное военное оборудование. По информации газеты "New York Times", источники в Иране говорят, что Россия предоставила системы защиты и новейшие радары. Эти поставки совпали с визитом в Тегеран бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, что заставляет думать, что Россия хочет укрепить Иран перед его возможной атакой на Израиль.

New York Times: Россия помогает Ирану подготовиться к атаке на Израиль

Иран уже заявил, что хочет отомстить Израилю за убийство одного из своих лидеров ХАМАС в Тегеране. Израиль, в свою очередь, готов к ответу: после атаки Ирана в апреле, где были использованы дроны и ракеты, израильская армия уничтожила старую российскую оборонительную систему в Иране.

Россия уже поставила Ирану несколько систем ПВО, включая "Тор-М1" и С-300, которые значительно увеличивают военные возможности Ирана. В Израиле, в свою очередь, готовятся к возможной атаке, разрабатывая планы быстрого ответа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о необходимости быть готовыми к любым сценариям, включая возможное немедленное контрнаступление.

"Мы должны подготовиться ко всем возможностям, включая быстрый переход в контрнаступление", — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Читайте также на портале “Комменатрии” — Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Jerusalem Post".