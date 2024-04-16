logo

BTC/USD

63549.78

ETH/USD

3096.54

LTC/USD

79.34

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Подействовали ли убеждения союзников: что заявил Израиль об ответе Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Подействовали ли убеждения союзников: что заявил Израиль об ответе Ирану

По информации Axios, Израиль обещает ответить Ирану за ракетные атаки

сегодня, 09:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сегодня Израиль оказался в той ситуации, когда нет другого выбора, кроме как ответить на беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку, осуществленную Ираном в минувшие выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Axios со ссылкой на официального представителя США и другой источник, информированный о разговоре министра обороны Израиля Йоава Галланта с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Подействовали ли убеждения союзников: что заявил Израиль об ответе Ирану

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Отмечается, что администрация Джо Байдена и несколько других западных стран, которые являются союзниками Израиля, призывают правительство Биньямина Нетаньяху не спешить с местью против Ирана, которая может привести к региональной войне. При этом генерал Герци Галеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил, что "Израиль рассматривает следующие шаги" и что "на запуск такого количества ракет и беспилотников на территорию Израиля будет ответная реакция".

"В то же время Галлант во время телефонного разговора в воскресенье сказал Остину, что Израиль не может позволить запускать баллистические ракеты по своей территории без ответа", — пишет издание.

В то же время в публичном отчете Израиля по разговору говорится, что Галлант выразил "глубокую благодарность" Остину за сотрудничество и координацию между Армией обороны Израиля, армией США и другими международными партнерами для противодействия нападению Ирана.

При этом в Пентагоне заявили, что Остин "подчеркнул, что, хотя США не стремятся к эскалации, мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты Израиля и граждан США".

Читайте также на портале "Комментарии" — кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2024/04/15/israel-iran-attack-missiles-retaliation#
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости