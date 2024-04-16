Подействовали ли убеждения союзников: что заявил Израиль об ответе Ирану

Сегодня Израиль оказался в той ситуации, когда нет другого выбора, кроме как ответить на беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку, осуществленную Ираном в минувшие выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Axios со ссылкой на официального представителя США и другой источник, информированный о разговоре министра обороны Израиля Йоава Галланта с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Отмечается, что администрация Джо Байдена и несколько других западных стран, которые являются союзниками Израиля, призывают правительство Биньямина Нетаньяху не спешить с местью против Ирана, которая может привести к региональной войне. При этом генерал Герци Галеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, заявил, что "Израиль рассматривает следующие шаги" и что "на запуск такого количества ракет и беспилотников на территорию Израиля будет ответная реакция".

"В то же время Галлант во время телефонного разговора в воскресенье сказал Остину, что Израиль не может позволить запускать баллистические ракеты по своей территории без ответа", — пишет издание.

В то же время в публичном отчете Израиля по разговору говорится, что Галлант выразил "глубокую благодарность" Остину за сотрудничество и координацию между Армией обороны Израиля, армией США и другими международными партнерами для противодействия нападению Ирана.

При этом в Пентагоне заявили, что Остин "подчеркнул, что, хотя США не стремятся к эскалации, мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты Израиля и граждан США".

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