"Политическая катастрофа": в Израиле оценили перемирие США и Ирана

Объявленное перемирие между США и Ираном вызвало волну критики среди израильских политиков. Представители оппозиции и часть правящего политического спектра считают, что решение о прекращении огня стало серьезным стратегическим просчетом и может иметь долгосрочные последствия безопасности Израиля.

Яир Лапид. Фото из открытых источников

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике договоренности США и Ирана. По его словам, Израиль фактически оказался в стороне от переговорного процесса, а саму ситуацию назвал "политическим провалом".

"Никогда в нашей истории не было такого политического провала. Израиль даже не был за столом, когда принимались решения по основам нашей национальной безопасности", — написал Лапид.

По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерпел как политическое, так и стратегическое поражение и не достиг поставленных целей. Политик добавил, что израильские военные выполнили свои задачи, а общество продемонстрировало устойчивость, однако политическое руководство страны не смогло использовать ситуацию для достижения стратегических результатов.

Критика раздалась и со стороны других политиков. Глава комитета национальной безопасности Кнессета Звика Фогель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перемирии резким комментарием, заявив, что американский лидер проявил слабость.

"Дональд, ты действительно слаб", — отреагировал Звика и использовал еврейское слово "утка" для описания американского президента, которое на сленге означает слабость или нехватку стойкости.

Лидер партии "Исраэль Бейтну" Авигдор Либерман предупредил, что прекращение огня может дать Ирану время для перегруппировки. По его мнению, любое соглашение без ограничения иранской ядерной программы, баллистических ракет и поддержки региональных группировок только отложит новый этап конфликта.

Напомним, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня, которое должно создать условия для дальнейших дипломатических переговоров.

