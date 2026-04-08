logo

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток "Политическая катастрофа": в Израиле оценили перемирие США и Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

"Политическая катастрофа": в Израиле оценили перемирие США и Ирана

Израильские политики подвергли резкой критике перемирие между США и Ираном.

8 апреля 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Объявленное перемирие между США и Ираном вызвало волну критики среди израильских политиков. Представители оппозиции и часть правящего политического спектра считают, что решение о прекращении огня стало серьезным стратегическим просчетом и может иметь долгосрочные последствия безопасности Израиля.

Яир Лапид. Фото из открытых источников

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике договоренности США и Ирана. По его словам, Израиль фактически оказался в стороне от переговорного процесса, а саму ситуацию назвал "политическим провалом".

"Никогда в нашей истории не было такого политического провала. Израиль даже не был за столом, когда принимались решения по основам нашей национальной безопасности", — написал Лапид.

По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерпел как политическое, так и стратегическое поражение и не достиг поставленных целей. Политик добавил, что израильские военные выполнили свои задачи, а общество продемонстрировало устойчивость, однако политическое руководство страны не смогло использовать ситуацию для достижения стратегических результатов.

Критика раздалась и со стороны других политиков. Глава комитета национальной безопасности Кнессета Звика Фогель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о перемирии резким комментарием, заявив, что американский лидер проявил слабость.

"Дональд, ты действительно слаб", — отреагировал Звика и использовал еврейское слово "утка" для описания американского президента, которое на сленге означает слабость или нехватку стойкости.

Лидер партии "Исраэль Бейтну" Авигдор Либерман предупредил, что прекращение огня может дать Ирану время для перегруппировки. По его мнению, любое соглашение без ограничения иранской ядерной программы, баллистических ракет и поддержки региональных группировок только отложит новый этап конфликта.

Напомним, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня, которое должно создать условия для дальнейших дипломатических переговоров.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/israel-news/article-892360
Теги:

Новости

Все новости