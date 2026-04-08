"Політична катастрофа": в Ізраїлі оцінили перемир’я США та Ірану

Оголошене перемир’я між США та Іраном викликало хвилю критики серед ізраїльських політиків. Представники опозиції та частина правлячого політичного спектра вважають, що рішення про припинення вогню стало серйозним стратегічним прорахунком і може мати довгострокові наслідки для безпеки Ізраїлю.

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід різко розкритикував домовленості США та Ірану. За його словами, Ізраїль фактично опинився осторонь переговорного процесу, а саму ситуацію назвав "політичним провалом".

"Ніколи в нашій історії не було такого політичного провалу. Ізраїль навіть не був за столом, коли ухвалювалися рішення щодо основ нашої національної безпеки", — написав Лапід.

За його словами, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу зазнав як політичної, так і стратегічної поразки та не досяг поставлених цілей. Політик додав, що ізраїльські військові виконали свої завдання, а суспільство продемонструвало стійкість, однак політичне керівництво країни не змогло використати ситуацію для досягнення стратегічних результатів.

Критика пролунала і з боку інших політиків. Голова комітету національної безпеки Кнесету Звіка Фогель відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про перемир’я різким коментарем, заявивши, що американський лідер проявив слабкість.

"Дональде, ти справді слабкий", – відреагував Звіка та використав єврейське слово "качка" для опису американського президента, яке на сленгу означає слабкість або брак стійкості.

Лідер партії "Ісраель Бейтну" Авігдор Ліберман попередив, що припинення вогню може дати Ірану час для перегрупування. На його думку, будь-яка угода без обмеження іранської ядерної програми, балістичних ракет та підтримки регіональних угруповань лише відкладе новий етап конфлікту.

Нагадаємо, США та Іран оголосили про двотижневе припинення вогню, яке має створити умови для подальших дипломатичних переговорів.

