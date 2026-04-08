Імпічмент або 25-та поправка: у США вимагають усунути Трампа після подій в Ірані

Низка демократів у Конгресі закликала розглянути можливість усуненняДональда Трампа від влади, посилаючись на 25-ту поправку до Конституції США або процедуру імпічменту. Причиною критики демократів стало повідомлення Трампа, в якому він пригрозив катастрофічними наслідками для Ірану, аж до "загибелі цілої цивілізації", якщо Тегеран не погодиться на угоду. Хоча пізніше сторони оголосили про двотижневе перемир’я, у США закликали до усунення Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Конгресвумен від штату Колорадо Діана Дегетт заявила, що слова президента можна розцінювати як погрози воєнними злочинами. За її словами, Трампа слід відсторонити або оголосити імпічмент.

"Дональд Трамп відкрито погрожує воєнними злочинами проти всієї іранської цивілізації. Розгляд 25-ї поправки має розпочатися негайно, але якщо Кабінет Міністрів надто боягузливий, Палата представників повинна розпочати процес імпічменту зараз", — заявила Дегетт.

Подібну позицію висловив сенатор від Массачусетсу Ед Маркі. За його словами, поведінка президента є "небезпечно нестабільною".

"Палата представників повинна порушити питання про імпічмент, а Сенат має усунути президента, який хоче вчинити воєнні злочини. Ми не можемо сидіти склавши руки, поки Дональд Трамп погрожує покінчити з цілою цивілізацією", – сказав Маркі.

До критики приєдналися й інші демократи. Конгресвумен від Мічигану Рашида Тлайб написала у соцмережах, що президент не може залишатися на посаді після подібних заяв. Представниця Нью-Мексико Мелані Стенсбері також наголосила, що механізми імпічменту та 25-ї поправки були створені саме для таких ситуацій.

"Це жахлива загроза геноцидних воєнних злочинів. Тут на карту поставлені життя як цивільних осіб, так і військовослужбовців. Конгрес повинен зупинити цю війну та усунути Трампа з Білого дому", – заявила демократка від штату Массачусетс Аянна Преслі.

У Білому домі відповіли різкою критикою на ці заклики. Речник адміністрації Девіс Інгл назвав заяви демократів "жалюгідними" і заявив, що політичні опоненти Трампа говорили про його усунення ще до початку президентства.

25-та поправка до Конституції США дозволяє віцепрезиденту разом з більшістю членів Кабінету міністрів оголосити президента нездатним виконувати свої обов’язки. У такому разі повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента. Якщо президент оскаржує це рішення, остаточне слово має Конгрес, який повинен підтримати його двома третинами голосів у Палаті представників і Сенаті.

Водночас ця процедура ніколи раніше не застосовувалася для фактичного усунення президента. Альтернативою є імпічмент. Це процес, який уже двічі використовували проти Трампа під час його попереднього президентства, однак тоді Сенат не підтримав його відставку.

