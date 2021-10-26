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Попытка государственного переворота в Судане: что происходит

Между военными и гражданскими лидерами возникли разногласия

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий
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Члены переходного правительства Судана и других гражданских лидеров были арестованы на фоне сообщений о военном перевороте в стране. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Премьер-министра Абдаллу Гамдока неизвестные вооруженные лица поместили под домашний арест. Командование вооруженных сил страны пока ничего не комментирует, но демократические группы призвали к уличным протестам.

Попытка государственного переворота в Судане: что происходит

Судан - фото из открытых источников


Между военными и гражданскими лидерами возникли разногласия с тех пор, как два года назад был свергнут бывший лидер Омар аль-Башир и было создано переходное правительство. Омар аль-Башир пришел к власти благодаря государственному перевороту и руководил страной единолично с 1989 года. В заявлении министерства информации говорится, что задержания производились "объединенными вооруженными силами". Также сообщили, что Гамдока принуждали поддержать госпереворот, но он отказывался это сделать.


В столице страны Хартуми не работает Интернет, но в социальных сетях публикуют фотографии того, как разгневанная толпа сжигает шины на улицах.


Напомним, четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. Об этом сообщили в понедельник телеканалы Al Hadath и Al-Arabiya. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит в Судане и почему.  РФ таким образом может вновь взяться за укрепление своих позиций в этой восточно-африканской стране Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина", сотрудник Центра исследовании Африки Денис Москалик поясняет, что в Судане сейчас происходит военный переворот против гражданского правительства. Арестованы премьер-министр Абдулла Хамдук и свыше 300 представителей политического руководства и гражданского общества, военные пытаются подавить протесты населения.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-59033142
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