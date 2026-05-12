Главная Новости Мир Ближний Восток "Посмотрите, что произошло с Украиной": в Катаре раскрыли главный аргумент Ирана в ядерном вопросе
commentss НОВОСТИ Все новости

"Посмотрите, что произошло с Украиной": в Катаре раскрыли главный аргумент Ирана в ядерном вопросе

Пример Украины как оговорка: экспремьер Катару объяснил, почему Иран не покинет ядерные разработки

12 мая 2026, 11:41
Недилько Ксения

Бывший глава правительства Катара шейх Хамад бин Джассим в разговоре с журналистами Al Jazeera убежден, что Иран не намерен сворачивать свою ядерную программу. По его словам, официальный Тегеран воспринимает наличие таких разработок, как ключевой фактор сохранения государственного суверенитета и выживания нации.

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим Аль Тани. Фото: Al Jazeera

Одним из главных уроков для иранского руководства стала история разоружения Украины. Шейх вспомнил частную беседу с иранским чиновником, прямо указавшим на ошибку Киева: "Один из чиновников Ирана как-то заметил мне: "Украина отдала свой ядерный арсенал — и теперь мы все видим последствия этого шага"" .

Катарский политик подчеркнул, что Иран внимательно следит за региональными соседями — Израилем и Пакистаном, фактически обладающими ядерным статусом, даже если не заявляют об этом открыто. По мнению бин Джассима, Тегеран избрал путь неизбежного присоединения к "ядерному клубу".

"Я убежден, что в конце концов Иран достигнет своей цели. Это может занять несколько лет или даже два десятилетия, но они не остановятся, пока не получат желаемое" , — подытожил бывший премьер.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что Организация Объединенных Наций бьет тревогу из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Блокировка этого стратегического маршрута Ираном грозит спровоцировать масштабный продовольственный кризис уже в ближайшее время. По оценкам специалистов, под угрозой оказалась судьба миллионов людей по всему миру.                                                                       



