"Подивіться, що сталося з Україною": в Катарі розкрили головний аргумент Ірану в ядерному питанні

Колишній голова уряду Катару шейх Хамад бін Джассім у розмові з журналістами Al Jazeera висловив переконання, що Іран не має наміру згортати свою ядерну програму. За його словами, офіційний Тегеран сприймає наявність таких розробок як ключовий фактор збереження державного суверенітету та виживання нації.

Колишній прем'єр-міністр Катару шейх Хамад бін Джассім Аль Тані. Фото: Al Jazeera

Одним із головних уроків для іранського керівництва стала історія роззброєння України. Шейх пригадав приватну бесіду з іранським високопосадовцем, який прямо вказав на помилку Києва: "Один із чиновників Ірану якось зауважив мені: "Україна віддала свій ядерний арсенал — і тепер ми всі бачимо наслідки цього кроку"".

Катарський політик підкреслив, що Іран уважно стежить за регіональними сусідами — Ізраїлем та Пакистаном, які фактично володіють ядерним статусом, навіть якщо не заявляють про це відкрито. На думку бін Джассіма, Тегеран обрав шлях неминучого приєднання до "ядерного клубу".

"Я переконаний, що зрештою Іран досягне своєї мети. Це може зайняти кілька років або навіть два десятиліття, але вони не зупиняться, доки не отримають бажане", — підсумував колишній прем’єр.

