Потеряли миллиарды: в Бейруте посчитали убытки после взрыва в порту

Взрыв в Бейруте. Фото: Ibrahim Dirani/EPA/ТАСС

Размер убытков после взрыва в порту Бейрута в Ливане может достигать 15 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор региона Марван Аббуд, - передает телеканал "Аль-Хадас".

Изначально власти Бейрута предполагали, что сумма ущерба будет в несколько раз ниже. Однако чем больше удается изучить место трагедии, тем выше становятся убытки. Теперь цифра в 3-4 миллиарда долларов кажется маловероятной.

"Настоящий ущерб, который мы понесем в результате взрыва в порту, может быть намного больше озвученной ранее цифры. Это могут быть убытки на уровне 15 миллиардов", - заявил губернатор.

Напомним, взрыв у порту ливанской столицы прогремел вечером во вторник, 4 августа. Количество погибших достигло отметки свыше ста человек. Несколько тысяч раненых сейчас в больницах. Причем некоторым из них приходится лежать прямо на полу в коридорах, так как места для всех пострадавших катастрофически не хватает.

Премьер-министр страны Хасан Диаб назвал предварительную причину взрыва - неправильное хранение селитры.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что сила взрыва в порту была равна силе землетрясения магнитудой 3,5, а на месте взрыва возник громадный кратер.

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