kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Потеряли миллиарды: в Бейруте посчитали убытки после взрыва в порту
commentss НОВОСТИ Все новости

Потеряли миллиарды: в Бейруте посчитали убытки после взрыва в порту

Реальный ущерб, по словам чиновников, может быть даже выше, чем официальная сумма

6 августа 2020, 08:03
Автор:

Виолетта Комаровская
Потеряли миллиарды: в Бейруте посчитали убытки после взрыва в порту

Взрыв в Бейруте. Фото: Ibrahim Dirani/EPA/ТАСС

Размер убытков после взрыва в порту Бейрута в Ливане может достигать 15 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор региона Марван Аббуд, - передает телеканал "Аль-Хадас". 

Изначально власти Бейрута предполагали, что сумма ущерба будет в несколько раз ниже. Однако чем больше удается изучить место трагедии, тем выше становятся убытки. Теперь цифра в 3-4 миллиарда долларов кажется маловероятной. 

"Настоящий ущерб, который мы понесем в результате взрыва в порту, может быть намного больше озвученной ранее цифры. Это могут быть убытки на уровне 15 миллиардов", - заявил губернатор. 

Напомним, взрыв у порту ливанской столицы прогремел вечером во вторник, 4 августа. Количество погибших достигло отметки свыше ста человек. Несколько тысяч раненых сейчас в больницах. Причем некоторым из них приходится лежать прямо на полу в коридорах, так как места для всех пострадавших катастрофически не хватает. 

Премьер-министр страны Хасан Диаб назвал предварительную причину взрыва - неправильное хранение селитры. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что сила взрыва в порту была равна силе землетрясения магнитудой 3,5, а на месте взрыва возник громадный кратер


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!