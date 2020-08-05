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Главная Новости Мир Ближний Восток В Бейруте назвали вероятную причину взрыва в порту
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В Бейруте назвали вероятную причину взрыва в порту

В порту Бейрута взорвались почти три тысячи тонн селитры

5 августа 2020, 07:44 comments1087
Автор:

Виолетта Комаровская
В Бейруте назвали вероятную причину взрыва в порту

Взрыв в Бейруте. Фото: Wael Hamzeh/EPA/ТАСС

Мощный взрыв в ливанском порту мог прогреметь из-за сварочных работ, которые проводили рядом с местом хранения взрывоопасной аммиачной селитры. Об этом сообщает телеканал LBC International.

Всего, по информации издания, на складе хранилось около 2700 тонн селитры, которая и могла сработать, как мощнейший детонатор. В этот момент сварщики якобы пытались заделать отверстия, чтобы внутрь помещения не смогли попасть злоумышленники. При этом журналисты ссылаются на данные силовиков.

Незадолго до появления этой версии глава службы безопасности Ливана утверждал, что взорвалась именно аммиачная селитра. А вот премьер-министр страны Хасан Диаб предположил, что это мог быть нитрат аммония, который хранился в бейрутском порту. 

"Я не успокоюсь, пока не найдут ответственных за все, что произошло. Мы должны привлечь их к ответственности, и они понесут суровое наказание", - заявил премьер. 

По его данным, нитрат аммония в порту Бейрута хранили в течение последних шести лет.

"Это непозволительно, чтобы почти 3 тонны нитрата аммония лежали на складе 6 лет без каких-либо мер безопасности", - добавил Диаб.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. Погибли не менее 78 человек, но точное количество жертв еще неизвестно. Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на взрыв в столице Ливана. 


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