Появилась первая реакция Пентагона на атаку Израиля на Иран

Официальный Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону. При этом США решительно настроены не дать использовать напряженность или расширить конфликт в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Удар по Ирану. Фото: из открытых источников

Спикер Пентагона Пэт Райдер отметил, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы получить новую информацию об ударах армии обороны Израиля по военным целям в Иране.

"Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и праву Израиля на самооборону", — говорится в сообщении.

Ллойд Остин также заявил об усилении позиции вооруженных сил США для защиты американского персонала, Израиля и партнеров в регионе перед угрозами со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций,

Кроме того, в Пентагоне заявили, что США решительно настроены не дать никому использовать напряженность или расширить конфликт в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.

Сообщается, что все самолеты, успешно выполнив поставленные задания, благополучно вернулись в Израиль. Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.

"Ответный удар был нанесен, и миссия была выполнена. Наши самолеты благополучно вернулись домой", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля утверждает, что удары были нанесены по иранским военным объектам, включая батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет, которые использовались при иранских атаках на Израиль 1 октября и 14 апреля.



