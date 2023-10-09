Появилась реакция Ирана на обвинение в планировании нападения на Израиль

Миссия Ирана в ООН заявила, что Тегеран не имеет никакого отношения к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление миссии Ирана в ООН

Иран. Фото: из открытых источников

"Решительные меры, принятые Палестиной, являются вполне законной защитой против семи десятилетий гнетущей оккупации и ужасных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в принятии Палестиной ответных мер, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Иран открыто признает, что поддерживает действия ХАМАС. Более того, именно Тегеран выделяет огромные средства, чтобы эта группировка могла существовать, предоставляет боевикам все необходимое вооружение. Также большие деньги Иран выделяет для поддержки другой палестинской боевой организации "Исламский джихад".

Миссия Ирана в ООН заявила, что "успех" нападения ХАМАСа объясняется фактором спонтанности и неожиданности − мол, именно это привело к "крупнейшему провалу" израильской армии.

Отметим, газета "The Wall Street Journal" со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы сообщила, что атаки боевиков ХАМАСа на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб.

Читайте также на портале "Комментарии" — идут третьи сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг Израиля. И израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войны. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



