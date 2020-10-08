Появились свидетельства участия наемников из Сирии и Рабочей партии Курдистана в Карабахе

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Станислав Молчанов
6 октября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об участии представителей террористических организаций в нынешнем витке Карабахского конфликта.
Карабахский конфликт. Фото: David Ghahramanyan/AP
Как стало известно из информированных источников, в зоне конфликта на стороне армянских вооруженных сил, участвующих в боевых действиях в Карабахе, участвуют наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Аналитики отмечают, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.
Как отмечают европейские издания, Армения вполне может использовать иностранных наёмников, в том числе, завербованных на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в войне в Карабахе.
Накануне Служба безопасности Азербайджана также опубликовала доказательства использования Арменией наёмников из Ирака и Сирии в Карабахском конфликте. Азербайджанская сторона осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к ПКК и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана.
Фрагмент радиоперехвата:
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