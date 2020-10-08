Появились свидетельства участия наемников из Сирии и Рабочей партии Курдистана в Карабахе

6 октября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об участии представителей террористических организаций в нынешнем витке Карабахского конфликта.



Карабахский конфликт. Фото: David Ghahramanyan/AP

Как стало известно из информированных источников, в зоне конфликта на стороне армянских вооруженных сил, участвующих в боевых действиях в Карабахе, участвуют наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Аналитики отмечают, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

Как отмечают европейские издания, Армения вполне может использовать иностранных наёмников, в том числе, завербованных на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в войне в Карабахе.

Накануне Служба безопасности Азербайджана также опубликовала доказательства использования Арменией наёмников из Ирака и Сирии в Карабахском конфликте. Азербайджанская сторона осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к ПКК и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана.



Фрагмент радиоперехвата:



- Привет, как ситуация? Наши что делают?

- Не понятно, ждем.

- Сегодня из Сулеймании (город на востоке Ирака, — ред.) в Варденис (город в Армении, — ред.) опять есть прибывшие из наших.

- Зря приехали. Ситуация плохая. Много потерь. Жалею, что приехал.



- Привет, Хиссо. Это Варто. Невозможно выйти на связь с вами. Раненых много? По нашей стороне тоже сильно бьют. У здешних много потерь. Будь осторожен. Их дроны как те, бьют точно. Ты себя береги. Посмотрим, что будет… Пока!

Второй отрывок представляет собой небольшой монолог-обращение:До начала военных действий в Карабахе азербайджанский оппозиционный новостной портал haqqin.az писал, что достоверные источники, близкие к правительству Ирака, подтверждают, что при посредничестве посла Армении в Ираке Грачьи Поладяна летом 2020 года ереванские власти вышли на лидеров курдских организаций Ирака и заключили с ними соглашение о размещении в Нагорном Карабахе боевиков террористической организации ПКК.Армянская сторона в свою очередь заявила, что Азербайджан вербует наемников на Украине из числа украинских радикально-националистических группировок "Азов" и "Правый сектор", при этом отметив, что "наемникам" якобы предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов США.Напомним, что Армения начала атаку на Азербайджан в воскресенье 27 сентября около 5:00 по киевскому времени. Для подавления огня армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию

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