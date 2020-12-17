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Правительство Саудовской Аравии разработало план вакцинации граждан: будет три этапа

В Саудовской Аравии сформированы целевые группы граждан, которые будут вакцинированы в первую очередь

сегодня, 11:51
Автор:

Павел Зинченко

Саудовская Аравия начала регистрацию граждан и жителей для получения бесплатной вакцины против COVID-19, как сообщило государственное информационное агентство SPA. Вакцина прошла все стадии тестирования и обладает сильным иммунным ответом против вируса.

Правительство Саудовской Аравии разработало план вакцинации граждан: будет три этапа

ФОТО: The Nizh Telegram

В министерстве добавили, что лечение является бесплатным для всех граждан и жителей в соответствии с директивами саудовского руководства. Вакцинация будет проходить в три этапа, и на каждом этапе есть целевые группы, говорится в сообщении.

Первый этап нацелен на следующих людей: граждан и жителей старше 65 лет, тех, кто наиболее уязвим к инфекции, людей с ожирением и индексом массы тела (ИМТ) более 40, лиц с иммунодефицитом, людям, перенесшим инсульт в анамнезе, и тем, у кого есть два или более хронических заболевания, включая астму, диабет и хроническое заболевание почек.

Второй этап нацелен на людей старше 50 лет, практикующих врачей и тех, кто страдает одним из следующих хронических заболеваний: астма, диабет, хроническое заболевание почек, хроническое заболевание сердца, включая ишемическую болезнь сердца, хронической обструктивной болезнью легких и активным раком и люди с ожирением с ИМТ от 30 до 40.

Заключительный этап предназначен для всех граждан и жителей, желающих сделать вакцину.

Министерство здравоохранения заявило, что этот шаг является продолжением усилий, предпринятых Королевством с начала пандемии. Вакцинация сыграет главную роль в борьбе со вспышкой и сохранении здоровья и безопасности людей.

Как сообщало издание "Комментарии", в США после вакцинации госпитализировали сотрудницу медицинского учреждения.


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Источник: https://www.arabnews.com/node/1777631/saudi-arabia
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