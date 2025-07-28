Прекращение войны Израиля с ХАМАС может быть отложено: что теперь говорят в США

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Кравцев Сергей
Сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на позицию президента Трампа, Грэм подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не могут привести к прекращению войны, поскольку это "религиозные нацисты", цель которых – уничтожить Израиль.
По его словам, в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС.
Читайте также на портале "Комментарии" — в конце мая Gaza Humanitarian Foundation (GHF) создал центры распределения гуманитарной помощи среди жителей сектора Газа, после чего началась выдача пищи. 11 июня террористы ХАМАС напали на сотрудников фонда и убили пятерых из них. GHF также сообщил о многочисленных раненых. Кроме того, в организации опасаются, что некоторые сотрудники взяты в заложники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.
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