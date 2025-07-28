Прекращение войны Израиля с ХАМАС может быть отложено: что теперь говорят в США

Сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на позицию президента Трампа, Грэм подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не могут привести к прекращению войны, поскольку это "религиозные нацисты", цель которых – уничтожить Израиль.

"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые обеспечивали бы безопасность для Израиля, невозможно", — высказался Грэм.

По его словам, в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС.

"Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине – захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев, надеясь, что арабы возьмут под свой контроль Западный берег реки Иордан и Газу", – отметил американский политик.

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