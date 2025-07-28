logo

BTC/USD

119590

ETH/USD

3935.55

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Прекращение войны Израиля с ХАМАС может быть отложено: что теперь говорят в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекращение войны Израиля с ХАМАС может быть отложено: что теперь говорят в США

Сенатор Линдси Грэм уверен, что переговоры с ХАМАС не приведут к прекращению войны

28 июля 2025, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.

Прекращение войны Израиля с ХАМАС может быть отложено: что теперь говорят в США

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на позицию президента Трампа, Грэм подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не могут привести к прекращению войны, поскольку это "религиозные нацисты", цель которых – уничтожить Израиль.

"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые обеспечивали бы безопасность для Израиля, невозможно", — высказался Грэм.

По его словам, в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС.

"Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине – захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев, надеясь, что арабы возьмут под свой контроль Западный берег реки Иордан и Газу", – отметил американский политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце мая Gaza Humanitarian Foundation (GHF) создал центры распределения гуманитарной помощи среди жителей сектора Газа, после чего началась выдача пищи. 11 июня террористы ХАМАС напали на сотрудников фонда и убили пятерых из них. GHF также сообщил о многочисленных раненых. Кроме того, в организации опасаются, что некоторые сотрудники взяты в заложники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

Также издание "Комментарии" сообщало – Нетаньяху пригрозил местью ХАМАСу из-за нарушения сделки: вернули тело неизвестного человека.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/lindsey-graham-no-way-israel-negotiate-end-war-hamas-rcna221323
Теги:

Новости

Все новости