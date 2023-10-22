Премьер Италии назвала настоящую цель атаки ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что настоящая цель ХАМАС создать конфликт на Ближнем Востоке, который разрастется до большой войны со столкновением разных цивилизаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Фото из открытых источников

Во время визита в Египет Джорджия Мэлони выступила на Каирском международном саммите. По ее словам, мировые лидеры пытаются избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Хотя наши исходные точки далеки, наши интересы полностью совпадают: чтобы происходящее в Газе не стало гораздо более широким конфликтом, религиозной войной, столкновением цивилизаций", — сказала Мэлони.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что, по ее мнению, ХАМАС подготовил ловушку для международного мира и под попыткой защиты палестинцев создает конфликтную ситуацию.

"У меня создалось впечатление, что это была настоящая цель атаки ХАМАС – не защита прав палестинского народа, а атака, которая создала бы непреодолимую пропасть между палестинцами и израильтянами", — считает Мэлони и добавляет, что "мишенью есть мы все, и попасть в эту ловушку было бы глупо".

Напомним, что 7 октября ХАМАС атаковал Израиль и вошел в приграничные к Сектору Газы населенные пункты. Израиль ответил атаками по позициям боевиков. В то же время в Ливане активизировалась террористическая группировка Хезболла, которая делает атаки по территории Израиля. Из-за массовых жертв из обеих стран проходят протесты во всем мире за поддержку Израиля и из-за гибели палестинцев в Секторе Газы.

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