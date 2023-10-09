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Премьер-министр Израиля сделал заявление о мирных переговорах - СМИ

Биньямин Нетаньяху рассказал, возможны ли мирные переговоры между Израилем и ХАМАС по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

сегодня, 18:30
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг любые мирные переговоры с террористами группировки ХАМАС и заявил, что армия готовится к масштабной наземной военной операции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Axios.

Премьер-министр Израиля сделал заявление о мирных переговорах - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Издание ссылается на свои источники, которые озвучили некоторые детали разговора президента США Джо Байдена и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.


"Мы должны зайти. Мы не можем сейчас вести переговоры", — сказал Нетаньяху о возможности мирных переговоров.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявили о рекордных темпах мобилизации резервистов. Израиль привлек 300 тыс. человек за 48 часов.

После нападения боевиков из ХАМАС, Израиль постоянно совершает ракетные атаки по территории сектора Газа. ЦАХАЛ говорит, что основными целями таких ударов являются террористические очаги. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокировке сектора Газа. Таким образом, этот регион не будет получать электричество, воду, пищу, топливо и другие ресурсы от Израиля. Бывший глава Минобороны Авигдор Либерман считает, что нужно достичь ликвидации ХАМАС, а единственным способом сделать это будет введение израильских войск в сектор Газа и его зачистка от боевиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, пока ХАМАС атакует южные регионы Израиля, другой враг начал вести огонь на севере страны. В ЦАХАЛе сделали заявление, что начались новые бои на этой территории.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал мнения украинцев, кто является агрессором в войне на Ближнем Востоке: ХАМАС или Израиль.



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Источник: https://www.axios.com/
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