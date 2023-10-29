Президент Ирана ответил, принимает ли Тегеран участие в атаках на Израиль

Президент Ирана Ибрахим Раиси отверг обвинения в причастности исламской республики к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.



Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото из открытых источников

После нападений боевиков с движения ХАМАС на Израиль некоторые западные и израильские политики обвинили Иран в сотрудничестве с палестинской радикальной группировкой. В частности, бывший американский президент Дональд Трамп прямо заявил, что Иран воюет против Израиля.

"Конфликт между Израилем и ХАМАСом — это не конфликт двух равных сторон, это битва добра и зла, битва цивилизации и дикарей", — сказал Дональд Трамп и добавил, что "каждая потерянная жизнь в этом конфликте лежит на плечах ХАМАСа и Ирана".

Президент Ирана Ибрахим Раиси отрицал эти и подобные заявления. Иранский лидер признал поддержку палестинцев, однако указал, что это происходит для сопротивления, а конечные решения принимают самостоятельно жители палестины.

"Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана", — сказал Раиси.

Напомним, что в начале октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Им удалось захватить несколько населенных пунктов вблизи сектора Газа. Вскоре израильская армия смогла выбить боевиков и стала атаковать Сектор Газа. Кроме того, другие выступающие против Израиля группировки начали вести более активные боевые действия. В частности, это касается Хезболлы, которая сосредоточена в Ливане и поддерживается Ираном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, как ХАМАС смог обхитрить Израиль. Разведка США раскрыла некоторые детали плана палестинских боевиков.

Также "Комментарии" писали, что Россия получила критическое сообщение от Израиля. В Кремле ответили на заявления израильских чиновников.