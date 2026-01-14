Все-таки будет война: какие данные по Ирану США запросили у Европы

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными о целях на территории Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на европейские источники СМИ отмечает, что представители администрации Трампа 12 января попросили их страны поделиться разведданными о возможных целях на территории Ирана.

Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в Иране.

В то же время, по информации источников Politico, возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены.

Как отмечает издание, американские военные корабли и личный состав, которые когда-то были в распоряжении администрации президента США на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн.

"Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или по военным объектам, но его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем прошлого года, когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам", — пишет Politico.

Кроме того, как отмечают журналисты, администрация Дональда Трампа должна будет согласовать планы возможного применения силы с Конгрессом, что также ограничивает ее возможности.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Дональд Трамп пообещал принять "очень решительные меры" в случае, если иранские власти начнут казнить антиправительственных протестующих на этой неделе. Об этом сообщает CBS News.

Также издание "Комментарии" сообщало – готовят ли США удары по Ирану: стало известно, к чему склоняется Трамп.



