Протести в Ірані: хто почав відмовляти США від втручання

Саудівська Аравія, Оман, Катар та низка інших країн доносять до Білого дому, що спроба повалити іранський режим може дестабілізувати нафтові ринки. Про це пише The Wall Street Journal.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що країни Перської затоки – насамперед Саудівська Аравія – ведуть закулісні діалоги з адміністрацією США, намагаючись відмовити від удару по Ірану.

Зазначається, що арабські суперники Ірану розпочали такі консультації після того, як США попередили їх про необхідність бути готовими до такого сценарію.

Публічно арабські держави Перської затоки здебільшого зберігають мовчання на тлі того, як протести поширюються територією сусідньої Ісламської Республіки, а правозахисні організації повідомляють про тисячі загиблих внаслідок жорсткого придушення демонстрацій режимом.

Проте за зачиненими дверима Саудівська Аравія, Оман і Катар доносять до Білого дому, що спроба повалити іранський режим може розхитати нафтові ринки і врешті-решт вдарити по американській економіці, розповіли чиновники з країн Перської затоки. Найбільше вони побоюються зворотного ефекту — наслідків для власної внутрішньої стабільності.

Адміністрація Трампа не уточнила, який саме формат воєнних дій вона розглядає щодо Ірану, проте, за словами співрозмовників, у Вашингтоні дали зрозуміти, що удар швидше ймовірний, ніж ні.

Представник Білого дому заявив, що у розпорядженні президента Трампа знаходиться весь спектр можливих варіантів реагування на ситуацію в Ірані.

"Президент вислуховує широкий спектр думок з будь-якого питання, але зрештою ухвалює рішення, яке вважає найкращим", — сказав він.

