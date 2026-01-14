logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Протести в Ірані: хто почав відмовляти США від втручання
commentss НОВИНИ Всі новини

Протести в Ірані: хто почав відмовляти США від втручання

Ізраїль та низка арабських країн в останні дні зверталися до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану

14 січня 2026, 14:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Саудівська Аравія, Оман, Катар та низка інших країн доносять до Білого дому, що спроба повалити іранський режим може дестабілізувати нафтові ринки. Про це пише The Wall Street Journal.

Протести в Ірані: хто почав відмовляти США від втручання

Військові США. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що країни Перської затоки – насамперед Саудівська Аравія – ведуть закулісні діалоги з адміністрацією США, намагаючись відмовити від удару по Ірану.

Зазначається, що арабські суперники Ірану розпочали такі консультації після того, як США попередили їх про необхідність бути готовими до такого сценарію.

Публічно арабські держави Перської затоки здебільшого зберігають мовчання на тлі того, як протести поширюються територією сусідньої Ісламської Республіки, а правозахисні організації повідомляють про тисячі загиблих внаслідок жорсткого придушення демонстрацій режимом.

Проте за зачиненими дверима Саудівська Аравія, Оман і Катар доносять до Білого дому, що спроба повалити іранський режим може розхитати нафтові ринки і врешті-решт вдарити по американській економіці, розповіли чиновники з країн Перської затоки. Найбільше вони побоюються зворотного ефекту — наслідків для власної внутрішньої стабільності.

Адміністрація Трампа не уточнила, який саме формат воєнних дій вона розглядає щодо Ірану, проте, за словами співрозмовників, у Вашингтоні дали зрозуміти, що удар швидше ймовірний, ніж ні.

Представник Білого дому заявив, що у розпорядженні президента Трампа знаходиться весь спектр можливих варіантів реагування на ситуацію в Ірані.

"Президент вислуховує широкий спектр думок з будь-якого питання, але зрештою ухвалює рішення, яке вважає найкращим", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — таки буде війна: які дані щодо Ірану США запросили в Європи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини