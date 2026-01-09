В Иране отключают доступ к интернету: на улицах масштабные протесты

В Иране на фоне массовых антиправительственных выступлений зафиксировано почти полное отключение доступа в Интернет в Тегеране и ряде других регионов страны.

В Иране продолжаются протесты. Фото: из открытых источников

Это может быть частью усиленных мер цифрового контроля, направленных на ограничение коммуникаций во время протестов, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

Отключение фиксирует также интернациональная мониторинговая организация NetBlocks.

Один из собеседников CBS News в столице рассказал, что улицы Тегерана заполнены большими толпами, а доступ к сети отсутствует у большинства жителей. По его словам, только отдельные пользователи с корпоративными или специальными подключениями еще имеют ограниченный доступ к интернету. Впоследствии связь с источником прервалась, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении ограничений.

Сообщения о перебоях с интернетом поступают также из других городов, в частности, из Исфахана, Лодегана, Абданана и отдельных районов Шираза, где работа онлайн-сервисов либо полностью прекращена, либо существенно ограничена.

Отключение совпало с новой волной протестов, вспыхнувших после публичных призывов к выступлениям со стороны иранского принца в изгнании Резы Пахлави, сына свергнутого шаха. Аналитики, на которых ссылается CBS News, считают, что масштаб поддержки этих призывов может определить, перерастет ли нынешняя волна беспорядков в более серьезный вызов для власти, или же завершится, как и предыдущие протесты.

По данным журналистов, в ходе нынешних беспорядков погибли по меньшей мере 39 человек, среди них несколько сотрудников сил безопасности. Число задержанных превысило две тысячи.

Иранские власти неоднократно применяли отключение интернета как инструмент контроля во время периодов политического напряжения, массовых демонстраций или событий, которые могут угрожать внутренней стабильности.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп снова угрожает новыми ударами по Ирану, если там продолжат убивать участников акций протеста. А Кубу глава Белого дома может "разнести к черту". Об этом Трамп сказал в интервью Salem News Channel. По словам американского лидера, у Ирана "дела идут очень плохо".