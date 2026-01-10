logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Протести в Ірані перетворилися на м'ясорубку: рахунок загиблих іде на десятки
commentss НОВИНИ Всі новини

Протести в Ірані перетворилися на м'ясорубку: рахунок загиблих іде на десятки

Незважаючи на погрози розстрілів та відключення інтернету, вулиці іранських міст уже майже два тижні залишаються охоплені хвилею невдоволення.

10 січня 2026, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У п'ятницю мешканці іранських міст вийшли на акції протесту вже тринадцятий день поспіль, ігноруючи жорсткі попередження влади та повідомлення про застосування вогнепальної зброї проти демонстрантів. За даними правозахисників, за цей час у країні загинули понад півсотні людей.

Протести в Ірані перетворилися на м'ясорубку: рахунок загиблих іде на десятки

Протести у Ірані. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Times of Israel, причиною масових виступів стали невдоволення політичним режимом та різке зростання вартості життя. Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights заявила, що за перші 13 днів протестів загинула щонайменше 51 людина, включаючи дев'ять неповнолітніх. Раніше йшлося про 45 жертв, проте цифри було переглянуто у бік збільшення. Сотні людей дістали поранення.

У той же час, іранська правозахисна мережа HRANA наводить ще більш високі дані – не менше 62 загиблих. У цю цифру входять 48 протестувальників та 14 представників силових структур.

Ситуація викликала резонанс за межами Ірану. Президент США Дональд Трамп, який раніше вже виступав із жорсткими заявами на адресу Тегерана, попередив владу країни про неприпустимість стрілянини по демонстрантах. Він наголосив, що стурбований безпекою протестувальників і назвав те, що відбувається, вкрай небезпечним.

У відповідь верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в телезверненні заявив, що влада не має наміру відступати. Він звинуватив учасників протестів у роботі на закордонні опозиційні сили та США. Генпрокуратура, у свою чергу, погрожувала демонстрантам стратою.

Міністерство інформаційних та комунікаційних технологій Ірану підтвердило відключення інтернету, пояснивши, що рішення ухвалено "з міркувань безпеки". Державне телебачення демонструє кадри з підпалами транспорту, банків та станцій метро, тоді як верифіковані Reuters відео показують масові мітинги в Тегерані з гаслами проти Хаменеї та закликами до повернення монархії.

Франція, Великобританія та Німеччина виступили зі спільною заявою, засудивши загибель людей і закликавши іранську владу відмовитися від насильства. В ООН також висловили глибоке занепокоєння ескалацією та людськими жертвами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Ірані відключають доступ до інтернету: на вулицях масштабні протести.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.timesofisrael.com/widespread-iran-protests-reach-13th-day-rights-group-says-at-least-51-killed-in-crackdown/
Теги:

Новини

Всі новини