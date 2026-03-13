logo

Путин и здесь обхитрил Трампа: как РФ помогает Ирану убивать солдат США на Ближнем Востоке
Путин и здесь обхитрил Трампа: как РФ помогает Ирану убивать солдат США на Ближнем Востоке

Тактика Ирана очень напоминает стратегию, которую оккупанты используют в войне в Украине

13 марта 2026, 16:10
Автор:
Кравцев Сергей

С очень большой вероятностью Иран может получать помощь от Москвы для нанесения ударов по силам США и их союзников на Ближнем Востоке. Речь идет о разведывательных данных и тактической поддержке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Путин и здесь обхитрил Трампа: как РФ помогает Ирану убивать солдат США на Ближнем Востоке

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, представители американской и западной разведки рассказали агентству, что страна-агрессор предоставляет Ирану спутниковые снимки и информацию, которая позволяет эффективнее использовать дроны во время атак.

Отмечается, что точный масштаб и регулярность оказания такой помощи пока остаются неизвестными.

По информации министра обороны Великобритании Джона Гили, в тактике иранских ударов заметны элементы, похожие на те, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

"Никто не удивится, если поверит, что за некоторыми иранскими тактиками стоит скрытая рука Путина (российский диктатор Владимир Путин – ред.)", — подчеркнул он.

По словам Гили, модели иранских атак напоминают российские атаки на города и инфраструктуру Украины.

Интересно, что Дональд Трамп, похоже, в курсе того, что россияне помогают Ирану в войне против США. 

Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать иранскому режиму. В то же время оправдал его войной в Украине.

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", — высказался Дональд Трамп. 

Свою позицию Трамп озвучил после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/putin-s-hidden-hand-guides-iran-s-strikes-in-widening-conflict?srnd=homepage-europe
