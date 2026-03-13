Путін і тут обхитрив Трампа: як РФ допомагає Ірану вбивати солдатів США на Близькому Сході

З дуже великою ймовірністю Іран може отримувати допомогу від Москви для завдання ударів по силах США та їх союзників на Близькому Сході. Йдеться про розвідувальні дані та тактичну підтримку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, представники американської та західної розвідки розповіли агентству, що країна-агресор надає Ірану супутникові знімки та інформацію, яка дозволяє ефективніше використовувати дрони під час атак.

Зазначається, що точний масштаб та регулярність надання такої допомоги поки що залишаються невідомими.

За інформацією міністра оборони Великобританії Джона Гілі, у тактиці іранських ударів помітні елементи, схожі на ті, які країна-агресор використовує у війні проти України.

"Ніхто не здивується, якщо повірить, що за деякими іранськими тактиками стоїть прихована рука Путіна (російський диктатор Володимир Путін – ред.)", — наголосив він.

За словами Гілі, моделі іранських атак нагадують російські атаки на міста та інфраструктуру України.

Цікаво, що Дональд Трамп , схоже, в курсі того, що росіяни допомагають Ірану у війні проти США.

Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні.

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.

Свою позицію Трамп озвучив після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американським військовим кораблям, літакам та іншим об'єктам у регіоні.



