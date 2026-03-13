logo_ukra

BTC/USD

73465

ETH/USD

2186.99

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Путін і тут обхитрив Трампа: як РФ допомагає Ірану вбивати солдатів США на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін і тут обхитрив Трампа: як РФ допомагає Ірану вбивати солдатів США на Близькому Сході

Тактика Ірану дуже нагадує стратегію, яку окупанти використовують у війні в Україні

13 березня 2026, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З дуже великою ймовірністю Іран може отримувати допомогу від Москви для завдання ударів по силах США та їх союзників на Близькому Сході. Йдеться про розвідувальні дані та тактичну підтримку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Путін і тут обхитрив Трампа: як РФ допомагає Ірану вбивати солдатів США на Близькому Сході

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, представники американської та західної розвідки розповіли агентству, що країна-агресор надає Ірану супутникові знімки та інформацію, яка дозволяє ефективніше використовувати дрони під час атак.

Зазначається, що точний масштаб та регулярність надання такої допомоги поки що залишаються невідомими.

За інформацією міністра оборони Великобританії Джона Гілі, у тактиці іранських ударів помітні елементи, схожі на ті, які країна-агресор використовує у війні проти України.

"Ніхто не здивується, якщо повірить, що за деякими іранськими тактиками стоїть прихована рука Путіна (російський диктатор Володимир Путін – ред.)", — наголосив він.

За словами Гілі, моделі іранських атак нагадують російські атаки на міста та інфраструктуру України.

Цікаво, що Дональд Трамп , схоже, в курсі того, що росіяни допомагають Ірану у війні проти США.

Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні.

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.

Свою позицію Трамп озвучив після того, як розвідка США повідомила, що Росія надала Ірану інформацію, яка може допомогти Тегерану завдати ударів по американським військовим кораблям, літакам та іншим об'єктам у регіоні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/putin-s-hidden-hand-guides-iran-s-strikes-in-widening-conflict?srnd=homepage-europe
Теги:

Новини

Всі новини