Трамп нашел объяснение, почему Путину помогает Ирану: при чем здесь Украина
НОВОСТИ

Трамп нашел объяснение, почему Путину помогает Ирану: при чем здесь Украина

Президент намекнул, что Путин помогает Ирану, потому что видит, что США помогают Украине

13 марта 2026, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать иранскому режиму. В то же время оправдал его войной в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Трамп нашел объяснение, почему Путину помогает Ирану: при чем здесь Украина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", — высказался Дональд Трамп.

Свою позицию Трамп озвучил после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.

В то же время на уточнение журналистов американский президент признал, что США также помогают Украине.

"Да, мы тоже им помогаем... И он (Путин — ред.) это говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете. Если быть честными... Это типа: эй, они это делают, и мы это делаем", — добавил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа за почти две недели войны с Ираном столкнулась с серьезной проблемой – скорым истощением запасов ключевого вооружения, в том числе дальнобойных ракет. Это вызвало беспокойство по поводу стоимости кампании и способности США оперативно пополнять свои военные арсеналы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, речь прежде всего идет о современных крылатых ракетах большой дальности Tomahawk cruise missile. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований, только за первые 100 часов начавшейся 28 февраля войны США использовали 168 таких ракет.




