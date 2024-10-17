Путин играет сразу на несколько фронтов: в чем Нетаньяху прямо обвинил РФ

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Кравцев Сергей
Израильские военные обнаружили во время обысков на базах боевиков организации "Хезболла" на юге Ливана российское оружие. Найденное вооружение является "самым современным". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников
Премьер Израиля в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.
Он добавил, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".
По словам Нетаньяху, единственная цель израильской стороны, это "разрешить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".
СМИ отмечает, что израильский премьер не уточнил в данном интервью, какие образцы российского оружия были обнаружены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в туннелях "Хезболлы" в Ливане.
Вместе с тем, 16 октября израильское военное командование обнародовало кадры со складом оружия, расположенным в гражданском жилом доме на юге Ливана.
Также в ЦАХАЛе показали фото найденного во время рейда оружия. также на обнародованных кадрах найденного у "Хезболлы" российского оружия можно увидеть, в частности, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства — с 2018 по 2021 год.
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