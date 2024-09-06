Путин может потерять своего главного союзника: Иран заговорил о "красных линиях" для РФ

Иран предупредил Россию о нежелательности поддержки Азербайджана в пограничном споре на фоне информации об усилении отношений между Баку и Москвой, о чем сообщает The Guardian .

Иран выразил Москве свое недовольство (фото из открытых источников)

Как подчеркивает издание, Россия поддержала призывы Азербайджана создать сухопутный коридор вдоль границы между Арменией и Ираном, который соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой. Иранский министр иностранных дел Саид Аббас Арагчи открыто выразил обеспокоенность этим планом, поскольку Иран опасается потерять этот важный путь в Европу.

"Мир, безопасность и стабильность в регионе не только преимущество, но и основа нашей национальной безопасности. Любая угроза с любой стороны, направленная на перекраивание границ или подрыв территориальной целостности наших соседей, для нас неприемлема и находится за красной линией ", – подчеркнул Арагчи.

По данным The Guardian, этот спор несет серьезные геополитические последствия, отражая готовность нового иранского правительства занимать более жесткую позицию во взаимоотношениях с Москвой, стремясь сбалансировать свою внешнюю политику.

На фоне этого Россия и Иран готовятся к подписанию нового соглашения о стратегическом сотрудничестве, однако его условия еще активно обсуждаются. Внутри иранского правительства также растет напряженность из-за дипломатических вызовов углубленного военного партнерства с Москвой.

Проблема Нахичеванского эксклава

Нахичеванская Автономная Республика, являющаяся частью Азербайджана, отделена от остальной страны территорией Армении. Баку уже давно продвигает идею создания сухопутного коридора, известного как Зангезурский коридор, для прямого сообщения Нахичевани с основной частью Азербайджана.

Однако реализация этого проекта сталкивается с серьезными трудностями: для создания коридора Армения должна уступить часть своей территории. Учитывая напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном, шансы на достижение компромисса между странами крайне низки.

Азербайджан неоднократно угрожал использовать силу для создания коридора, что, скорее всего, приведет к новым боевым действиям с Арменией.

Ситуацию еще больше обострил министр иностранных дел России Сергей Лавров, во время недавнего визита Путина в Баку заявил о поддержке Москвой создания Зангезурского коридора. Лавров также обвинил Армению в саботаже соглашения об открытии этого коридора, которое было достигнуто при посредничестве России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин очень круто бросил Иран.