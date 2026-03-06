Путин провел разговор с президентом Ирана: на чем настаивает диктатор

Глава Кремля Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главной темой беседы стала критическая обстановка в исламской республике после гибели высшего руководства страны.

Путин и Масуд Пезешкиан

Как сообщили в кремлевском пуле, Путин выразил официальные соболезнования из-за убийства аятоллы Али Хаменеи, его родным и представителям военно-политической верхушки. Также было упомянуто о большом количестве погибших среди гражданских.

Обсуждая ситуацию в регионе, российский лидер сделал акцент на деэскалации.

"Путин подчеркнул, что необходимо срочно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке", — отмечают источники, добавляя, что он поддерживает связь с лидерами арабских стран Персидского залива.

Несмотря на резонансность событий, официальные отчеты не содержат никаких упоминаний о предоставлении Тегерану прямой военной или политической помощи со стороны Москвы. Это происходит на фоне публикаций в западных СМИ, в частности WP, о вероятной передаче Россией разведданных Ирану для атак на американские силы.

Ранее, комментируя взаимодействие двух государств, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил постоянство оборонных связей:

"Военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжается", — заявил дипломат.

В настоящее время Кремль пытается демонстрировать позицию посредника, избегая публичных обязательств по прямому вмешательству в конфликт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко развеял мифы о том, что Китай якобы готов вступить в войну на стороне Ирана. По его словам, Пекин руководствуется исключительно прагматизмом, где ключевым является стабильная поставка энергоресурсов, а не выживание действующего иранского правительства.