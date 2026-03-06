Путін провів розмову з президентом Ірану: на чому наголосив диктатор

Очільник Кремля Володимир Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Головною темою бесіди стала критична ситуація в ісламській республіці після загибелі вищого керівництва країни.

Путін та Масуд Пезешкіан

Як повідомили в кремлівському пулі, Путін висловив офіційні співчуття через убивство аятолли Алі Хаменеї, його рідних та представників військово-політичної верхівки. Також було згадано про значну кількість загиблих серед цивільних.

Обговорюючи ситуацію в регіоні, російський лідер зробив акцент на деескалації.

"Путін підкреслив, що необхідно терміново припинити бойові дії на Близькому Сході", — зазначають джерела, додаючи, що він підтримує зв'язок із лідерами арабських країн Перської затоки.

Попри резонансність подій, офіційні звіти не містять жодних згадок про надання Тегерану прямої воєнної чи політичної допомоги з боку Москви. Це відбувається на тлі публікацій у західних ЗМІ, зокрема WP, про ймовірну передачу Росією розвідданих Ірану для атак на американські сили.

Раніше, коментуючи взаємодію двох держав, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив сталість оборонних зв'язків:

"Військове співробітництво між Іраном і Росією триває", — заявив дипломат.

Наразі Кремль намагається демонструвати позицію посередника, уникаючи публічних зобов’язань щодо прямого втручання у конфлікт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розвіяв міфи про те, що Китай нібито готовий вступити у війну на боці Ірану. За його словами, Пекін керується виключно прагматизмом, де ключовим є стабільне постачання енергоресурсів, а не виживання чинного іранського уряду.