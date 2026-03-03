logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Путин станет единственным победителем в войне Трампа с Ираном: что задумал Кремль

Bloomberg предупреждает: затяжной конфликт истощит ресурсы Вашингтона, поднимет цены на нефть и может ослабить поддержку Украины

3 марта 2026, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана уже играет на руку России – и этот эффект будет только усиливаться с увеличением продолжительности конфликта. Об этом в колонке для Bloomberg пишет обозреватель Марк Чемпион.

Путин станет единственным победителем в войне Трампа с Ираном: что задумал Кремль

Операция США и Израиля в Иране

По его оценке, кампания, которая может занять четыре-пять недель, существенно истощает американские ракетные арсеналы – как наступательные, так и оборонительные. Параллельно будут расти мировые цены на нефть и газ, являющиеся критически важными источниками доходов для российского бюджета и военной машины.

Дополнительные дивиденды Москва может получить при блокировании Ормузского пролива или ударов по энергетической инфраструктуре Персидского залива. В таком случае подсанкционные российские энергоносители станут еще востребованнее. В то же время, поддержка масштабной воздушной кампании США требует значительных разведывательных ресурсов – от спутниковых данных до авиаразведки, которые сейчас помогают Украине. Их возможное перенаправление ослабит оборонительные возможности Киева.

Аналитик отмечает, что для Кремля война на Ближнем Востоке началась в максимально выгодный момент. Российское наступление в Украине замедляется, потери растут, экономика находится под давлением. Резкий скачок цен на нефть мог бы частично снять финансовое напряжение.

Кроме того, если в Вашингтоне решат, что после Ирана США нужно быстрое прекращение огня в Украине – независимо от условий, это уменьшит давление на Владимира Путина и ослабит позиции Киева на переговорах.

Читайте на портале "Комментарии" — война в Иране затягивается. Соответственно, для нас актуализируется вопрос, будет ли уменьшена помощь Украине от партнеров? Уменьшатся ли обстрелы Украины, поскольку для них активно использовались иранские "шахеды"? Россия усилит наступление или ослабит его, поскольку окажет помощь Ирану? Как долго может длиться война в Иране и что будет, если Иран выстоит, какие последствия для войны в Украине и какие последствия для нашей войны, если Иран упадет, особенно на фоне прогнозов по повышению цены на нефть в два раза, ведь от этого выиграет Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-03-03/putin-is-the-iran-war-s-one-sure-winner?srnd=phx-opinion-politics-and-policy
